DEUDA PÚBLICA - LUIS CAPUTO

Caputo sale a buscar $8 billones y US$150 millones en el mercado local

Al iniciarse la semana financiera, el Ministerio de Economía dará a conocer las condiciones de una nueva licitación de deuda pública, en este caso para renovar vencimientos por casi $8 billones.

Este miércoles la Secretaría de Finanzas publicará el set de bonos que pondrá el viernes a consideración del mercado y los analistas aguardan conocer la estrategia que adoptará la conducción económica frente al actual cuadro de situación interno y externo.

Al mismo tiempo se realizará la tercera licitación del AL27 en dólares en los que se buscarán otros US$150 millones.

Aquí será relevante el valor de la tasa que se le pedirá a Economía en un mercado mucho más inquieto por la situación global. En la primera operación se convalidó un rendimiento de 5,94%, que descendió a 5,7% en la segunda operación.

El lunes se realizará la segunda ronda a la tasa de corte del viernes por US$100 millones, según el cronograma que constató Agencia Noticias Argentinas.

Sin opciones de emitir en el exterior, el financiamiento local pasa a ser fundamental para la cartera económica. De hecho el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, dijo en los últimos días que aspira a aumentar el financiamiento en el mercado local.

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