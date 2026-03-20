Allanan la sede de la AFA por la causa de la mansión en Pilar

La Justicia allanaba la sede de la AFA de la calle Viamonte y en Ezeiza por la causa en la que se investiga la mansión en Pilar y el presunto manejo de fondos por parte del empresario Javier Faroni a través de la compañía TourProdEnter.

Quien ordenó la procedimiento fue el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y era ejecutado por la Prefectura Naval. Buscaban documentación de las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA.

González Charvay investiga el manejo del dinero por parte del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a quien se le adjudica la propiedad en ubicada en el municipio de la Zona Norte del conurbano bonaerense.

TourProdEnter había firmado un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, para que administre sus fondos en el exterior. A partir de eso, el juez investiga el desvío de fondos a entidades fantasmas.