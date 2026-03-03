Aerolíneas Argentinas lanzó plan de descuentos del 25 %

Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial que contempla un 25 % de descuento en todos sus destinos nacionales e internacionales. La iniciativa apunta a estimular la compra dentro de una ventana específica para volar entre el 2 de marzo y el 7 de junio, inclusive, abarcando toda la red de rutas de la compañía.

La promoción incluye tanto vuelos de cabotaje como servicios regionales e internacionales. Esto significa que el beneficio alcanza a todos los destinos operados por la compañía dentro del período establecido, sin distinción de rutas.

El descuento del 25 % se aplica sobre las tarifas vigentes al momento de la compra, lo que implica que el valor final dependerá de la disponibilidad y de las condiciones tarifarias existentes en cada tramo. En términos prácticos, la medida permite acceder a pasajes con una rebaja directa sobre el precio publicado, generando una ventaja competitiva frente a otras opciones del mercado.

Desde el punto de vista comercial, este tipo de acciones busca dinamizar la demanda en meses considerados de temporada media, incentivando tanto el turismo interno como los viajes al exterior.

Cómo funciona la promoción y dónde comprar

El beneficio estará disponible a través de los canales oficiales de venta: el sitio web www.aerolineas.com.ar, la aplicación oficial de la empresa y las agencias de viaje habilitadas.

Para acceder al descuento, los pasajeros deben realizar la compra dentro del período promocional y seleccionar fechas comprendidas entre el 2 de marzo y el 7 de junio inclusive. La rebaja se aplica automáticamente sobre la tarifa disponible al momento de emitir el ticket.

Este esquema facilita la planificación anticipada, ya que el pasajero puede elegir cualquier destino dentro de la red operativa y definir el momento del viaje dentro del rango estipulado.

Financiación en hasta 18 cuotas sin interés

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la posibilidad de combinar el descuento con los planes de financiación vigentes de hasta 18 cuotas sin interés. Esta herramienta resulta clave en el contexto económico actual, donde el acceso al crédito y la previsibilidad en los pagos influyen directamente en la decisión de compra.

La financiación permite distribuir el costo del pasaje en pagos mensuales, lo que amplía el alcance del beneficio tanto para quienes planifican vacaciones como para quienes necesitan viajar por trabajo o compromisos personales.

Desde la perspectiva del sector turístico, la combinación de rebaja directa y cuotas sin interés genera un doble incentivo: por un lado, reduce el precio inicial; por otro, facilita el acceso mediante pagos diferidos.

Impacto en el mercado turístico argentino

Las promociones generalizadas sobre toda la red suelen tener un efecto dinamizador en la demanda. Al no limitarse a destinos específicos, la propuesta habilita múltiples opciones de viaje y favorece tanto el turismo interno como el emisivo.

En el segmento corporativo, la ventana de viaje hasta comienzos de junio permite programar reuniones, congresos y compromisos laborales con costos optimizados. En el ámbito vacacional, la promoción se presenta como una oportunidad para anticipar escapadas o planificar descansos fuera de temporada alta.

Además, al incluir rutas internacionales, la compañía refuerza su posicionamiento competitivo frente a otras aerolíneas que operan en el país, especialmente en un contexto donde los viajeros priorizan promociones y facilidades de pago.