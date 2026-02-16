

Como condición ineludible para firmar la paz con Rusia, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, exige a los Estados Unidos una garantía de seguridad para su país por 20 años.

“Esperamos sinceramente que las reuniones trilaterales de la próxima semana sean serias, sustanciales y útiles para todos”, declaró Zelenski durante un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, según un informe publicado en su sitio web oficial. El mandatario señaló que, en las negociaciones trilaterales, Estados Unidos abordó con demasiada frecuencia el tema de las concesiones con Ucrania, no con Rusia.

“Los estadounidenses suelen volver al tema de las concesiones, y con demasiada frecuencia estas concesiones se discuten únicamente en el contexto de Ucrania, no de Rusia”, añadió en tono de queja, según un cable de la agencia de noticias Xinhua. La próxima ronda de conversaciones tendrá lugar el martes y miércoles en Ginebra.

Corrupción en Ucrania

El exministro de Energía de Ucrania German Galushchenko fue detenido por la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) al intentar cruzar la frontera, según informó el organismo. “Hoy, al cruzar la frontera estatal, los detectives de la NABU detuvieron al ex ministro de Energía en el marco del caso Midas”, señala el informe difundido por Telegram y recogido por el sitio Ukrinform.

La NABU destacó que las acciones de investigación preliminar están en curso y se llevan a cabo de acuerdo con la ley y las sanciones judiciales. En un comentario a Ukrinform, el portavoz del Servicio Estatal de Fronteras, Andriy Demchenko, señaló que las medidas de control fronterizo en los puestos de control las lleva a cabo el Servicio Estatal de Fronteras de conformidad con la ley.

“Quisiera señalar que los guardias fronterizos también cumplen órdenes de organismos estatales autorizados, las cuales, en particular, pueden referirse a investigaciones adicionales sobre la existencia de motivos legales para cruzar la frontera estatal. La agencia fronteriza no tiene derecho a divulgar dicha información, solo a quienes emiten dichas órdenes”, precisó. Una fuente bien informada de las fuerzas de seguridad informó que los empleados de la Oficina Anticorrupción realizaron registros en la casa del empresario y copropietario del estudio Kvartal 95, Tymur Mindich, así como en la casa de Galushchenko, quien anteriormente se desempeñó como ministro de Energía.

El ministerio de Justicia confirmó posteriormente que se llevaron a cabo acciones de investigación con la participación de Galushchenko en el marco del proceso penal. La NABU declaró que cinco de los siete sospechosos fueron detenidos durante la investigación.

Rusia anunció que tomó asentamientos en Ucrania

Las fuerzas rusas tomaron el control de dos asentamientos el día anterior: Pokrovka, en la región de Sumy, y Minkovka, en la región de Donetsk, como parte de las operaciones militares en curso, informó el lunes el Ministerio de Defensa ruso.

Durante la jornada, las fuerzas rusas atacaron 152 zonas, incluyendo instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas por las fuerzas ucranianas, sitios de almacenamiento y lanzamiento de drones de largo alcance, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios extranjeros, indicó el ministerio.

Los sistemas de defensa aérea rusos también derribaron ocho cohetes lanzados por sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense y 345 drones de ala fija, añadió.

Amplían la delegación que negociará en Ginebra

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció este lunes que la delegación rusa para las conversaciones sobre Ucrania en Ginebra se ampliará, esperando que se debata una amplia gama de cuestiones clave, incluidas las territoriales.

“La delegación se ampliará en esta ocasión. Además del asesor presidencial ruso Vladimir Medinsky, participarán el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Mikhail Galuzin, y otros funcionarios”, señaló Peskov.

Añadió que Medinsky sigue siendo el jefe de la delegación rusa y comentó: “En esta ocasión debatiremos una gama más amplia de cuestiones, que abarcarán asuntos clave relacionados con los territorios y otras cuestiones pertinentes vinculadas a las demandas que hemos planteado”, afirmó.

Peskov había declarado anteriormente que las conversaciones sobre Ucrania se reanudarían los días 17 y 18 de febrero. El enviado presidencial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, año del presidente de Estados Unidos, asistirán a las negociaciones en Ginebra el martes.

Ucrania atacó con drones

El ejército ucraniano llevó a cabo el ataque con drones más potente y masivo en la región rusa de Bryansk desde el inicio del conflicto, dañando instalaciones de infraestructura energética, declaró el lunes el gobernador regional, Alexander Bogomaz. Añadió que los ataques duraron más de 12 horas, desde la mañana del 15 de febrero hasta alrededor de las 20:00 hora local (17:00 GMT).

Las fuerzas rusas interceptaron y destruyeron más de 170 drones durante ese periodo. Precisó que un total de 229 drones fueron destruidos en 24 horas en la región a partir de las 08:00 (05:00 GMT) del 15 de febrero. Los ataques dañaron múltiples instalaciones de suministro eléctrico, interrumpiendo temporalmente los servicios de electricidad y calefacción en cinco distritos municipales de la región y partes de la capital regional, añadió.

Apuntó que el equipo de emergencia restableció el suministro eléctrico y la calefacción después de unas tres horas, reparando la infraestructura y activando los sistemas de respaldo. El ejército ucraniano también atacó otras regiones entre el 15 y el 16 de febrero.

En la región de Bélgorod, se detectaron 88 drones en las últimas 24 horas, de los cuales 51 fueron derribados. Varios edificios residenciales, instalaciones comerciales y públicas, así como infraestructura eléctrica, resultaron dañados, y al menos una persona resultó herida.

Mientras tanto, las regiones de Kursk y Kaluga informaron del derribo de 25 y 14 drones, respectivamente, durante el último día. Ucrania no comentó los ataques hasta el momento.