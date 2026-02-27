Ya suman 64 los muertos en Brasil por las fuertes lluvias

Como consecuencia de las fuertes lluvias en el estado suroriental brasileño de Minas Gerais, Brasil, el número de fallecidos ya asciende a 64, mientras que 9 personas siguen desaparecidas, según reportaron los equipos de rescate.

En Juiz de Fora se contabilizaron 58 muertes, además de 7 desaparecidos, mientras que en Ubá, hay 6 muertos y dos desaparecidos, según información de Xinhua.

Luego de que miles de personas fueran desalojadas de sus casas, los ríos de la región siguen a niveles muy altos debido a las lluvias.

Las operaciones de rescate movilizan a equipos de emergencia, maquinaria pesada como retroexcavadoras y camiones, así como técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que colaboran en el rastreo de señales de teléfonos móviles para intentar localizar a personas bajo los escombros.

Asimismo, unidades caninas especializadas participan en la búsqueda de víctimas en áreas previamente delimitadas como de interés por los equipos de rescate.

Las autoridades mantienen un sistema de trabajo por turnos que permite que las labores se desarrollen las 24 horas del día en las distintas zonas afectadas por deslizamientos de tierra y colapsos estructurales provocados por las intensas lluvias.