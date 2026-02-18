Un detenido con pedido de captura en Puerto Madryn

Personal de la Comisaría Quinta de Puerto Madryn detuvo este martes a un hombre de 20 años que tiene pedido de captura e intentó fugarse en una moto cuando vio la presencia policial.

De acuerdo a la información, «personal policial que se encontraba realizando control vehicular en la intersección de las calles Piedrabuena y Dorrego, visualizó un motovehículo marca Zanella, sin placa de dominio colocado, el cual circulaba por calle Dorrego en dirección al Este. Al realizarse señales para que detenga su marcha, el conductor intentó darse a la fuga, siendo interceptado rápidamente en la intersección de calle Colón y calle Dorrego», indicaron.

«El conductor presentó toda la documentación correspondiente al rodado. Al momento de verificar sus datos personales en el sistema, se constató que sobre él pesaba un pedido de captura vigente, solicitado por el Juez Penal Horacio Yangüela».

Se confirmó que se procedió a la detención de N.G (20) quien posteriormente fue trasladado a la dependencia policial, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.