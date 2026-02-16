Un camión con ganado vacuno volcó en la Ruta 25



Un camión que transportaba hacienda vacuna volcó el viernes por la noche sobre la Ruta Nacional N° 25, a unos 25 kilómetros de Tecka en dirección a Paso de Indios.

Según el informe oficial de la Comisaría Distrito Tecka, dependiente de la Unidad Regional Esquel, el siniestro se produjo alrededor de las 20:45 horas, entre los kilómetros 504 y 505.

De acuerdo al parte policial, el rodado —un camión marca Volkswagen con semirremolque ganadero perteneciente a la firma Granjas Integradas Santa Inés S.A.— trasladaba un total de 85 animales vacunos distribuidos en una estructura de dos pisos.

Siempre según lo consignado en el reporte oficial, al descender en una zona de curvas el conductor, un hombre de 40 años domiciliado en Trelew, habría perdido el control del vehículo producto de la velocidad y el peso de la carga, lo que provocó el vuelco.

Animales sueltos y ruta parcialmente obstruida

El informe policial detalla que tras el vuelco la cinta asfáltica quedó parcialmente obstruida. Además, se constató la presencia de animales sueltos sobre la ruta y otros vacunos muertos en el interior del camión siniestrado.

Personal policial de la Comisaría de Tecka y agentes de la APSV realizaron tareas de señalización y control del tránsito durante la noche del viernes y la jornada del sábado, mientras que Bomberos Voluntarios colaboraron en el operativo.

En relación al estado de salud del chofer, la policía informó que el hombre llevaba colocado el cinturón de seguridad y fue examinado por la médica del nosocomio local, quien certificó la ausencia de lesiones. El conductor se encontraba en buen estado de salud.

Traslado de la hacienda y habilitación de la ruta

Ya el sábado 14 de febrero, alrededor de las 15 horas, se realizó una nueva cobertura y control del tránsito en el lugar donde permanecía el vehículo volcado.

Según indicó la policía en un segundo parte oficial, se presentó el propietario de la hacienda, domiciliado en Gaiman, con camiones propios para trasladar el ganado sobreviviente.

De acuerdo al informe, se procedió al traslado de los animales y a la preparación del retiro del camión siniestrado. Finalizadas las tareas, la Ruta Nacional N° 25 quedó nuevamente habilitada, sin registrarse novedades posteriores.

Fuente: EQSnotas