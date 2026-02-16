Turistas rescatados tras perderse en la zona de montaña en Lago Puelo



Dos turistas procedentes de Buenos Aires fueron rescatados durante la madrugada del domingo en el Cerro Currumahuida, en la localidad de Lago Puelo, tras haberse extraviado durante una recorrida por la zona. La información fue confirmada oficialmente por el Cuartel de Bomberos Voluntarios local.

Según el parte difundido por la institución, el operativo de búsqueda y rescate se activó a las 0:40 horas del domingo, luego de que un hombre y una mujer no regresaran de su salida a la montaña.

De acuerdo al reporte oficial de Bomberos, desde ese momento se desplegó un trabajo en terreno que se extendió por varias horas en plena madrugada.

Siempre según el informe oficial, el contacto con los extraviados se logró a las 3:35 horas, tras un intenso rastrillaje.

Para agilizar la localización, se contó con el apoyo del dron del Área Técnica de la Brigada de Incendios de Las Golondrinas, herramienta que resultó clave en el operativo.

El parte del cuartel indica que finalmente a las 6:35 horas ambos turistas llegaron hasta el móvil de rescate, en buen estado de salud, y fueron acompañados de regreso de manera segura.

Desde la institución destacaron además el aporte tecnológico de DJI Global y HDT New Force, cuyos equipos –según señalaron en el comunicado oficial– contribuyen a optimizar este tipo de intervenciones.

“Seguimos trabajando por la seguridad de todos”, remarcaron desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo en el mensaje difundido en sus redes oficiales.