¿Qué hacer si encontramos un cormorán juvenil en la playa?

En esta época del año, es habitual la presencia de cormoranes en las playas de Puerto Madryn. Se trata, en su gran mayoría, de ejemplares juveniles que recientemente se han independizado de sus nidos y de sus padres, iniciando una etapa crítica de su vida en la que deben aprender a alimentarse por sus propios medios.

Según explica Víctor Fratto, director del Centro de Rescate de Fauna Nativa Refaunar, “durante este proceso natural algunos individuos logran adaptarse rápidamente, mientras que otros no consiguen alimentarse adecuadamente y pueden verse obligados a salir del agua para descansar o, en algunos casos, morir”.

Fratto remarcó que estas situaciones forman parte del funcionamiento normal de los ecosistemas:

“Un cormorán que muere en la playa no representa un ‘problema’, sino que pasa a formar parte del ciclo natural, convirtiéndose en alimento para otras especies tan importantes como él”.

Qué hacer

Desde Refaunar se recomienda mantener una distancia prudencial; no tocar ni manipular al animal; no trasladarlo; evitar el acoso como por ejemplo sacarle fotos de cerca o cualquier intento de ‘ayuda’ directa

“Los cormoranes son aves silvestres que no deben ser manipuladas. Aunque puedan parecer inofensivas, su pico termina en una punta filosa y pueden generar lastimaduras si se sienten amenazadas o estresadas”, advierte Fratto.

“El traslado y la manipulación no solo representan un riesgo para las personas, sino que además generan un nivel de estrés que puede agravar el estado del animal e incluso provocar su muerte”.

En muchos casos, tras un período de descanso, el ave puede regresar por sus propios medios al agua.

Cuándo sí corresponde intervenir

La intervención solo es necesaria cuando el animal aparece dentro de la ciudad, en patios, calles o viviendas. En esas situaciones, se solicita comunicarse con el 103, para que personal capacitado realice el retiro correspondiente, priorizando el bienestar del animal y la seguridad de las personas.

Finalmente, desde Refaunar se insiste en un mensaje clave: “En fauna silvestre, muchas veces la mejor ayuda es no intervenir y respetar los procesos naturales”.