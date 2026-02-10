Primer balance del año del programa ‘Siguiendo Ballenas’

Desde el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) difundieron los primeros números sobre su programa “Siguiendo ballenas”. En este marco, destacaron que durante la 10° temporada del proyecto colaborativo, 30 ballenas francas australes fueron equipadas con transmisores satelitales para conocer sus movimientos, recorridos y áreas de uso en el océano. Actualmente, nueve de estos dispositivos continúan transmitiendo información, lo que permite conocer los movimientos y recorridos de los individuos monitoreados.

Gracias al trabajo del equipo de fotoidentificación del ICB, que analizó las imágenes obtenidas durante la colocación de los transmisores satelitales, hoy se sabe que 12 de las 30 de las ballenas monitoreadas durante la última temporada son individuos previamente identificados en el catálogo histórico del ICB y Ocean Alliance. Se trata de Sodium, Silicon, Vanadium, Aluminium, Arsenic, Fluorine, Uranium, Radon, Einsteinium, Neon, Oxygen y Argentum.

Este proceso fue liderado por la profesora Vicky Rowntree, de Ocean Alliance, junto con las investigadoras del ICB Florencia Vilches, Carina Marón, Camila Muñoz Moreda y Aluminé Orce, con el apoyo de asistentes del equipo.

Al respecto, el doctor Mariano Sironi, director científico del ICB expresó: “Conocer las historias previas de las ballenas monitoreadas satelitalmente permite relacionar sus recorridos actuales con información de sus antecedentes reproductivos aportando un valor agregado de suma importancia al conocimiento de esta población de ballenas francas australes”.

Ciencia colaborativa y conocimiento de largo plazo

La identificación de ballenas conocidas dentro del proyecto “Siguiendo Ballenas” es posible gracias a un trabajo iniciado hace más de cinco décadas. En 1970, el doctor Roger Payne descubrió que cada ballena franca austral posee un patrón único de Callosidades en su cabeza, equivalente a una huella digital. A partir de este hallazgo, se inició el programa de fotoidentificación que hoy se continúa gracias al trabajo sostenido del ICB en colaboración con Ocean Alliance.

Actualmente son más de 5.000 individuos que conforman el catálogo de ballenas conocidas de Península Valdés. A lo largo de las diez temporadas del proyecto colaborativo Siguiendo Ballenas, ya se monitorearon los recorridos de 146 ballenas, de las cuales 44 pudieron ser encontradas en el catálogo de ballenas foto-dentificadas. Estos cruces de información fortalecen la comprensión de las estrategias migratorias de esta población y aportan información clave para diseñar acciones de conservación más efectivas, basadas en conocimiento científico de largo plazo y en la articulación entre instituciones.

Acerca del Proyecto “Siguiendo Ballenas”

“Siguiendo Ballenas” se inició en 2014 y tiene por objetivo conocer las rutas migratorias y áreas de alimentación de las ballenas francas australes que se reproducen en los golfos norpatagónicos.

Es proyecto colaborativo es realizado entre varias instituciones de Argentina, Brasil, Dinamarca y Estados Unidos: Laboratorio de Mamíferos Marinos del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS-CONICET), Escuela de Ciencias Marinas (ESCiMar) de la Universidad Nacional del Comahue, Fundación Patagonia Natural (FPN), Instituto Aqualie, Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Marine Ecology and Telemetry Research y National Oceanic and Atmospheric Administration de Estados Unidos (NOAA), Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, Universidad de California Davis – Wildlife Health Center, WCS Argentina, investigadores del Greenland Institute of Natural Resources de Dinamarca, el fabricante de transmisores Wildlife Computers, y el experimentado capitán Federico Arribere. (Fuente: ICB)