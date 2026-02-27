Manifestantes se enfrentan con la Policía

Manifestantes de diferentes agrupaciones cortaron este viernes diversas calles y avenidas en los alrededores del Obelisco porteño donde mantuvieron sendos enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad en una situación que generó tensión y caos en la zona.

La protesta se dio en el marco de la jornada en la cual se tratará en el Senado la Reforma Laboral y la misma desencadenó caos en la zona debido a que sorprendió a los automovilistas que circulaban por las avenidas Cerrito, 9 de Julio, Corrientes y De Mayo, entre otras.

Momentos después del arribo de los manifestantes, llegaron al lugar efectivos de la Policía de la Ciudad para intentar que liberen las calles para permitir la libre circulación, mientras que los manifestantes se dispersaron diferentes calles y luego irían hacia el Congreso, según indicó Nicolás Del Caño, quien se encontraba allí junto a Myriam Bregman y Celeste Fierro.

Según un informe del SAME al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en la avenida Cerrito y Roque Sáenz Peña un efectivo de 33 años resultó herido con golpes, mientras que sufrió un traumatismo en una de sus rodillas y fue trasladado hacia el Hospital Militar Central.

Los dirigentes de la Izquierda estuvieron en el lugar en apoyo a la protesta y para acompañar a los manifestantes que irán al Congreso donde se tratará la citada Reforma Laboral de la cual están en contra de que se sancione.