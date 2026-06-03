Rechazan planteo de prescripción y continúa el juicio contra el exfuncionario Pablo Korn



El tribunal integrado por los magistrados Martín O’Connor, María Laura Martini y Jorge Novarino resolvió por unanimidad rechazar el pedido de prescripción solicitado por la defensa de Pablo Korn, ex Subsecretario de Servicios Públicos. Con esta decisión, el juicio oral por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública seguirá su curso para determinar la responsabilidad del exfuncionario en contrataciones directas efectuadas entre 2016 y 2017.

El caso ha tenido un recorrido procesal extenso y complejo que incluyó una absolución inicial en 2020, posteriormente revocada, y un sobreseimiento por «plazo razonable» en 2024.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) anuló ese sobreseimiento a fines de 2024, ordenando de forma taxativa la realización de este nuevo juicio.

Argumentos

En la audiencia de apertura, la defensa —ejercida por el Dr. Federico Ruffa— sostuvo que la acción penal había caducado tras haber transcurrido seis años desde el auto de apertura de 2019. No obstante, el tribunal receptó los argumentos del Fiscal General Lucas Papini y de las querellas de la Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción, quienes demostraron que existieron hitos procesales recientes que mantuvieron viva la acción penal.

El debate continuará ahora con la exposición de los alegatos de apertura y la producción de pruebas vinculadas a las obras en Puerto Pirámides y las contrataciones por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia.