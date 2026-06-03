¿Nico Paz se puede perder el Mundial 2026?

La Selección argentina sigue de cerca la evolución física de Nicolás Paz a pocos días del inicio del Mundial 2026 pero Lionel Scaloni ya activó un plan alternativo y Emiliano Buendía fue advertido de que podría ser convocado de urgencia si se produce alguna baja en la lista definitiva, aunque en el cuerpo técnico predomina el optimismo respecto a su recuperación.

El volante de Aston Villa recibió un llamado desde la Selección para que continúe entrenándose y no inicie sus vacaciones, ya que la principal preocupación pasa por Paz, quien arrastra una molestia en la rodilla izquierda producto de una leve lesión ósea y actualmente realiza un tratamiento especial para llegar en condiciones al debut ante Argelia, el próximo 16 de junio.

Si bien el mediocampista de Como todavía siente dolor y no participará de los amistosos frente a Honduras e Islandia, en la «Albiceleste» descartan por ahora una situación alarmante.

La intención es que pueda reincorporarse a los entrenamientos grupales tras el primer encuentro preparatorio y consideran que llegará en condiciones para disputar la Copa del Mundo.

De todos modos, ante la exigencia del torneo y el escaso margen de error, Scaloni y su cuerpo técnico analizan diariamente el estado físico de todos los convocados.

Por esa razón, Buendía permanece en alerta como una de las principales alternativas si fuera necesario realizar una modificación de último momento.

El marplatense, compañero de Emiliano Martínez en Aston Villa, integró la prelista de 55 futbolistas, pero quedó fuera de la nómina final pese a una destacada temporada.

En el elenco de Birmingham disputó 54 partidos, marcó 11 goles y brindó nueve asistencias, consolidándose como una de las figuras de su equipo.

Nico Paz lleva tranquilidad en su recuperación

Mientras tanto, Paz buscó transmitir tranquilidad a través de sus redes sociales: «Últimos días de recuperación, con muchas ganas de arrancar», escribió en una historia de Instagram.