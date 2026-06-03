Chubut registró 38 femicidios en los últimos 13 años

En el marco del aniversario de Ni Una Menos, desde el Observatorio de la Oficina de la Mujer del STJ se dieron a conocer los datos referidos a femicidios en nuestra provincia desde que existe un seguimiento estadístico. Cuáles eran las edades y los orígenes de víctimas y victimarios y el dato que no sorprende: los autores de los crímenes tenían vínculo cercano.

Al convocarse este 3 de junio una nueva marcha nacional del movimiento Ni Una Menos, desde la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia se dieron a conocer datos sensibles sobre los femicidios ocurridos en territorio chubutense desde 2013 hasta 2025.

A partir de esta estadística, la Oficina de la Mujer elaboró una infografía que tuvo como objetivo representar algunas de las características principales de las víctimas de FEMICIDIOS y de los femicidas, a partir de la información que el área registra sistemáticamente y que mediante una tarea de colaboración se aporta al Registro Nacional de Femicidios que lleva adelante la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.

La finalidad de conocer y analizar estos datos, es que contribuyan a difundir evidencia empírica que refuerce “la necesidad de PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, contra la circulación de sesgos, prejuicios y mitos que obstruyen el ACCESO A JUSTICIA”, afirman desde la OM-OVG.

“¿Quiénes eran ellas, las que ya no están?”, se pregunta el informe , y responde “tenían SUEÑOS Y PROYECTOS. Eran amas de casa, empresarias, estudiantes, empleadas de comercio, trabajaban en salud y educación”. Y un dato clave: “la ORFANDAD que deja la violencia, cerca del 70% tenían hijas e hijos”.

Las víctimas de femicidios en Chubut “eran migrantes provinciales e interprovinciales, integrantes de pueblos originarios, y en algunos casos tenían una discapacidad. El 68% Mujeres jóvenes y adultas; el 16% Mujeres maduras; el 8% Niñas y adolescentes y el 8% Adultas mayores”.

También a tener en cuenta es que “sólo el 22% había denunciado formalmente al agresor. Respecto del 78% restante, se relevó por otros medios que, al menos un 22% había atravesado por situaciones de violencia previa, que no fueron denunciadas”.

Por ello, la OM-OVG advierte “lo que se denuncia es LA PUNTA DEL ICEBERG. Las violencias silenciadas”.

Los agresores

Un dato sustancial respecto a los femicidios registrados en Chubut , es que confirma que “el PELIGRO estaba cerca, MUY CERCA” ya que “el 63% de los agresores eran parejas o exparejas” y “el 32% eran familiares o conocidos” mientras que “sólo el 5% no tenían ninguna relación”.

Este registro da cuenta que el 95 % de los victimarios eran del entorno cercano de las mujeres asesinadas, sea por el vínculo de pareja o ex pareja –el índice más alto de los autores- o porque formaban parte de su ámbito familiar.

Según el informe, “los agresores fueron varones comunes, casi como cualquier varón, de cualquier entorno”: trabajaban en la construcción, en el transporte, la pesca, el petróleo, integraban fuerzas de seguridad, los hubo changarines, empresarios y algunos estaban desocupados.

Los victimarios “ejercieron la violencia letal en la etapa de mayor fuerza física y productividad. El 79% de los varones tenían al momento del hecho entre 19 y 49 años; el 18% entre 50 y 64 años y el 3% más de 65 años”.

El último dato para tener en cuenta y que queda expresado claramente en el último gráfico, muestra que sólo en dos años (2015 y 2022) las mujeres estuvieron a salvo y no se registraron casos de femicidio; respecto a la ubicación geográfica, es transversal a todo el territorio, tanto ciudades grandes como chicas, en la costa, meseta y cordillera.