Los puertos de todo el país amanecieron paralizados en el inicio del paro nacional



Desde las 00 horas de este jueves 19/2 comenzó el paro nacional y los puertos de todo el país amanecieron completamente paralizados. La medida fue dispuesta por la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) en acompañamiento al paro convocado por la CGT contra la reforma laboral que se debate en el Congreso de la Nación.

El cese de actividades se cumple en cada Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) del país, abarcando puertos de carga general, cerealeros y de pesca en todo el territorio nacional. Las operaciones quedaron totalmente detenidas en las distintas terminales portuarias, confirmando el impacto pleno de la medida.

Desde la conducción sindical señalaron que el paro se ejecuta con alto acatamiento y que los trabajadores portuarios son protagonistas de la jornada nacional de lucha. La paralización del sistema portuario marca uno de los puntos más sensibles del esquema logístico y comercial del país.

Cabe recordar que en la jornada de ayer, Marcelo Osores, Secretario General de la FEPA, envió una carta al Triunvirato de la CGT ratificando la adhesión y garantizando el cumplimiento efectivo del paro en todos los puertos argentinos, además de poner a disposición a la organización para profundizar el plan de lucha si la conducción nacional así lo dispone.