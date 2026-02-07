Los ataques a infraestructuras energéticas hunden a Ucrania en el frío extremo

Con temperaturas que de hasta –20 °C, millones de ucranianos viven, sin apenas calefacción y agua por la destrucción de la infraestructura energética por el intenso fuego aéreo ruso. Los cortes diarios en estos suministros amenazan especialmente a niños, ancianos y personas vulnerables.

En ciudades como Dnipro, Járkiv y Kyiv, principales afectadas por los últimos bombardeos, el frío extremo además provoca roturas de tuberías y grietas. Como resultado, muchos hogares y edificios públicos quedan en condiciones precarias e inseguras.

Tras el último ataque con drones y misiles, el coordinador residente de la ONU en Ucrania, Matthias Schmale, condenó los incesantes bombardeos. “Es vital proteger a la población y garantizar el acceso a servicios básicos como calefacción y agua, sobre todo en este invierno extremo”, afirmó.

Niños y familias en riesgo

La exposición prolongada al frío extremo aumenta el riesgo de hipotermia y agrava enfermedades respiratorias. “Los niños y sus familias viven en un estado constante de supervivencia”, declaró Munir Mammadzade, representante de UNICEF en Ucrania.

La oscuridad y las bajas temperaturas, además, intensifican el miedo y el estrés, afectando especialmente a los más pequeños. “Muchos padres luchan por mantener a sus hijos abrigados, preparar comida caliente y acceder a agua potable”, añadió.

Generadores para mantener servicios esenciales

Desde noviembre de 2025, UNICEF ha entregado 106 generadores de mediana y gran capacidad en distintas regiones de Ucrania para garantizar el funcionamiento de los sistemas de agua y calefacción en las ciudades. En las próximas semanas, se distribuirán otros 149 generadores para reforzar la capacidad de respuesta en las zonas más afectadas.

Asimismo, UNICEF informa que, a lo largo de todo el país, los servicios esenciales para niños y familias están saturados. “Estos generadores ayudarán a los valientes técnicos en el terreno a mantener los sistemas funcionando, para que la calefacción siga encendida, los hospitales abiertos y el agua siga fluyendo”, añadió Mammadzade.