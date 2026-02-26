Javier Milei volvió a atacar a los empresarios argentinos

En un nuevo round en su disputa contra un sector del empresariado argentino, el presidente Javier Milei escribió en su cuenta oficial de X que las intervenciones y reclamos de distintos sectores «han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien»

En su tuit, apuntó específicamente contra tres empresarios, Paolo Rocca del Grupo Techint, Javier Madanes Quintanilla de FATE y Aluar y Roberto Méndez de Neumen.

El mandatario libertario compartió su mensaje en X bajo el título «batalla cultural»: «Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días», refiriéndose en forma denostativa a Rocca, Madanes Quintanilla y Méndez, respectivamente.

Respuesta

Las declaraciones del Presidente surgieron en respuesta al CEO de Neumen quien admitió que, anteriormente, los neumáticos estaban caros, algo que posibilitó rentabilidades altas posibilitadas gracias a las restricciones a las importaciones.

En detalle, el empresario aseguró: «Eran carísimas, hay que reconocerlo. Yo digo que estaban robando las multinacionales y nosotros, los empresarios, porque teníamos un mercado que no era real. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo».

Además, Mendéz valoró los dichos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado: «Lo de Sturzenegger cuando dice que va a obligar a todas las empresas a adecuarse a una rentabilidad normal, que sería alrededor de un 20%. En un momento estábamos remarcando con un 60-70%”, explicó.

La discusión también se inscribe en medio del cierre y el conflicto de FATE, que estalló el pasado 18 de febrero, que dejó a 920 empleados sin trabajo. Desde el Gobierno apuntaron contra la decisión que se dio a conocer un día antes del debate por la reforma laboral. “¿Conspiranoico yo? Fin», afirmó el Presidente a través de X.

La intervención del Gobierno en el conflicto de FATE

Días atrás, el Ministerio de Capital Humano confirmó que no hubo entendimiento en la audiencia celebrada entre FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Ante el fracaso de la instancia, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva reunión para el miércoles 4 de marzo, a las 11, con el objetivo de retomar las negociaciones.

Mediante un comunicado, la cartera que encabeza Sandra Pettovello indicó que, tras el encuentro entre la empresa y el gremio, “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”.

En ese contexto, el Ministerio informó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió fijar una nueva audiencia para el 4 de marzo a las 11.00, en busca de sostener el canal de diálogo y evitar una escalada mayor del conflicto.

Desde el Gobierno remarcaron que el Estado continuará interviniendo para propiciar una salida negociada. En esa línea, aseguraron que “el Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes”.