Gustavo Sastre con imagen positiva



El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, continúa ratificando un sólido acompañamiento a su gestión. Según el último relevamiento federal de la consultora CB Global Data correspondiente al mes de febrero, el Jefe Comunal alcanzó un 57,8% de imagen positiva, posicionándose en el quinto lugar del ranking nacional de intendentes.

El estudio destaca que Sastre no solo mantiene un alto nivel de aprobación en su ciudad, sino que sobresale en el plano federal, siendo uno de los pocos mandatarios que, sin pertenecer a una capital provincial, logra ubicarse en el «Top 5» de los dirigentes locales con mejor valoración en toda la Argentina.

De acuerdo a los datos, que relevan la imagen de todos los mandatarios del país, el respaldo a la gestión de Sastre se compone de un 18,4% de imagen «muy buena» y un 39,4% de imagen «buena». Estos números reflejan un alto grado de conocimiento y una valoración positiva sostenida en el tiempo, consolidando a Puerto Madryn como un referente de gestión a nivel regional.