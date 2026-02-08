En Neuquén impulsan un plan para erradicar pinos exóticos

Ingresó a la Legislatura de Neuquén un proyecto para crear el Plan provincial de control, manejo y erradicación de especies exóticas invasoras, con el fin de reducir el riesgo de incendios forestales, proteger las especies nativas, conservar la biodiversidad y resguardar la vida de brigadistas, bomberos voluntarios y habitantes de la Provincia.

La iniciativa fue presentada por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia-Moquehue y busca dar respuesta al creciente riesgo de incendios forestales y de interfase en Villa Pehuenia y Moquehue.

Dado que en estas zonas la proliferación descontrolada de pinos exóticos, entre viviendas y áreas rurales, generó un escenario de alto riesgo ígneo que amenaza la vida de vecinos, brigadistas y bomberos voluntarios.

En este sentido, señala que los incendios que actualmente se combaten en la Patagonia argentina y en Chile evidencian las consecuencias devastadoras de permitir la expansión sin control de especies exóticas altamente combustibles. En lo que respecta a la restauración ambiental, la iniciativa prioriza la reforestación con especies nativas fundamentales para el equilibrio ecológico y más resistentes a la propagación desmedida del fuego en comparación con las especies invasoras.

Asimismo, los dueños o administradores de tierras con especies exóticas que representen un peligro, serán responsables de garantizar medidas preventivas sistemáticas. La prevención es la herramienta más eficaz para minimizar catástrofes ambientales y humanas. De modo que, es deber del Estado garantizar condiciones seguras para quienes arriesgan su vida combatiendo el fuego, destaca el documento presentado. El proyecto de ley (18133) ingresó por Mesa de Entradas el 30 de enero de 2026.