El Gobierno ya tiene su Ley de Modernización Laboral



Producto del excelente resultado electoral del 26 de octubre y la cosecha posterior hasta -y pasando- el 10 de diciembre, que dejó un oficialismo libertario con mucha musculatura política, La Libertad Avanza se alzó este viernes con la última de las leyes conseguidas en las dos etapas de este período ordinario. Fue cuando a las 22.35 de este viernes 27 de febrero el Senado convirtió en ley el proyecto de Modernización Laboral, por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, cerrando así un exitoso raid legislativo de este verano 2025/26.

Con la aceptación de la modificación hecha en la Cámara de Diputados el pasado 19 de febrero, la reforma laboral se convirtió en el séptimo tema aprobado por el oficialismo en el Congreso con la nueva conformación del mismo.

El texto se aprobó al cabo de una sesión extensa, que arrancó con otro éxito oficialista: la aprobación de la Ley Penal Juvenil, que también fue ley. Ambas leyes formarán parte del discurso del domingo que dará Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, en la inauguración del 145° período ordinario. En el mismo insistirá en autodefinirse como “el presidente más reformista de la historia”, y exhibirá las normas aprobadas en este tiempo como prueba de ello.

Este debate arrancó con la convicción de que, tuviera el resultado que tuviera la votación, el proyecto de Modernización Laboral sería ley. Es que a la hora de votar se haría para aceptar la modificación de la Cámara baja, o insistir en la versión original. La ley no podía ser rechazada. Cuando la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, hizo hincapié en destacar eso, se generó la última polémica de este período extraordinario. Es que la titular del Cuerpo dijo que votarían por la aceptación de las modificaciones, o la negativa a las modificaciones del proyecto de ley. Pidió la palabra entonces el presidente del interbloque Popular, José Mayans, para aclarar que ellos estaban en contra tanto de lo aprobado por el Senado, como lo que venía de Diputados. “No estamos a favor”, dijo el formoseño, mientras Villarruel insistía en que no estarían votando en contra del proyecto.

Intervino la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que por una vez coincidió con Mayans: “Es razonable lo que estamos discutiendo. Esa opción ha quedado restringida”, argumentó, mientras que la vicepresidencia de la Nación aclaró que estaba haciendo lo que establece el artículo 81° d la Constitución Nacional. “No tenemos otra opción”, dijo, y el senador Fernando Salino aportó lo suyo para que la confusión creciera: “Cuando el miembro informante dio su discurso, dijo que ‘está en consideración el proyecto’. Nosotros votamos en contra del proyecto; el miembro informante lo entendió de entrada. A esa consideración votamos negativo”.

Finalmente se cortó por lo sano, con este razonamiento: “Estamos hablando de un dictamen; o se insiste con el dictamen, o no… Cada uno le da el simbolismo que quiere”. Y antes de votar, pidió la palabra el santacruceño José María Carambia, que recordó que ellos habían votado en contra la vez pasada, pero pensaban que ahora el proyecto era mejor, sin el artículo 44°. Pero como seguían estando en contra de la ley, esta vez se abstendría con su compañera de bloque Natalia Gadano.

fuente: Parlamentario