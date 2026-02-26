A24 - CAMAROGRAFO - POLICÍA FEDERAL - SUMARIO

Camarógrafo agredido: la Justicia inició actuaciones sumariales contra los efectivos


La Justicia inició actuaciones sumariales contra los efectivos de la Policía Federal por la agresión y detención del camarógrafo de A24 durante la protesta en el Congreso contra la modificación de la Ley de Glaciares.
Fuentes del caso confirmaron que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, inició actuaciones sumariales contra los agentes.
A su vez, respecto al trabajador Facundo Tedeschini, fue liberado luego de ser atendido en el hospital Ramos Mejía. Su colega Agustina Bilotti, que cubría para el mismo canal fue asistida por efecto de gases, sin traslado.
Sobre los activistas detenidos en las escalinatas del Palacio Legislativo, serán trasladados a la Superintendencia de Investigaciones Federales.

