Bullrich se despegó de la agresión al camarógrafo de A24: “Ya no soy ministra de Seguridad»



La jefa del bloque de senadores por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó, luego de ser consultada por la agresión al camarógrafo de América 24, que ella «ya no es más Ministra de Seguridad Nacional”.

En declaraciones a los medios, confirmó que al policía implicado en la detención del trabajador de prensa se le “inició un sumario” debido a que su conducta como efectivo “fue inadecuada”.

Bullrich explicó que no vio el video del incidente, pero habló con el secretario de Seguridad Nacional, Martín Alejandro Ferlauto, quien le informó que la situación ocurrió en medio de la detención de diez activistas de Greenpeace que habían ingresado en señal de protesta a las escalinatas del Congreso.

“En el momento en que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para grabar. Ya se ha abierto un sumario porque el jefe de Policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable, con lo cual eso está en análisis”, sostuvo la exministra.

Para finalizar, Bullrich señaló que si se abre un sumario a un miembro de la policía es porque el accionar “no ha sido el que debe realizar”: “Si hubiera sido un accionar de lo que nosotros consideramos correcto, no se le hubiera abierto un sumario”, concluyó.