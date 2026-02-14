Brasil se prepara para un Carnaval turístico histórico

Brasil se encamina a vivir uno de los carnavales más multitudinarios de su historia, impulsado por un fuerte crecimiento del turismo internacional. Con desfiles callejeros ya en marcha en distintas ciudades y la celebración central prevista entre el 13 y el 18 de febrero, el país espera un verdadero aluvión de visitantes atraídos por su fiesta más emblemática.

Según datos de Embratur, la agencia oficial de promoción turística de Brasil, las reservas de pasajes aéreos desde el exterior hacia destinos brasileños aumentaron un 21% en comparación con el mismo período del año pasado.

Proyecciones

Brasil cerró 2025 con un récord histórico de más de 9,3 millones de turistas internacionales y todo indica que 2026 mantendrá esa tendencia positiva. Tras un enero de alta ocupación en los principales destinos de playa, el Carnaval se presenta como el gran motor de una temporada que combina ocio, cultura e identidad.

Río de Janeiro vuelve a posicionarse como el principal polo de atracción. De acuerdo con el relevamiento de Embratur, la compra de pasajes aéreos internacionales para presenciar su Carnaval crecería un 9% respecto de 2025. Chile lidera el ranking de crecimiento porcentual, con un 41% más de demanda, seguido por Estados Unidos (+11%) y Argentina (+8%). La expectativa es superar incluso las cifras del año pasado, cuando la ciudad recibió más de 8 millones de personas, entre turistas locales y extranjeros.

“El Carnaval de Río es una vitrina global para Brasil”, señaló Marcelo Freixo, presidente de Embratur. “Al menos 160 países siguen de cerca lo que ocurre cuando comienzan los desfiles de las escuelas de samba. Quienes viven esta experiencia quieren conocer más sobre Brasil, su historia y una cultura capaz de crear un evento de esta magnitud”, destacó.

No todo es Río

El Nordeste brasileño también se prepara para una edición histórica. En Bahía, donde el Carnaval es sinónimo de identidad y celebración colectiva, las previsiones son especialmente alentadoras. El volumen de boletos internacionales hacia el estado creció un 43% interanual. Argentina encabeza el aumento, con un salto del 63% respecto de 2025, seguida por Portugal (+23%) y Uruguay (+27%). Salvador, principal puerta de entrada, recibió en 2025 más de 1.500 vuelos internacionales, un 30% más que el año anterior.

“El Carnaval de Bahía reúne música, diversidad, tradición e innovación, y es un potente generador de empleo e ingresos. Este crecimiento es el resultado de un destino que entendió que el lujo también está en la autenticidad cultural”, subrayó Freixo. Nuevas rutas aéreas, como el vuelo directo desde Córdoba, y mayor oferta de asientos desde Buenos Aires y ciudades europeas fortalecen su posicionamiento.

Recife, capital de Pernambuco, se suma a este escenario expansivo. Los ritmos del frevo y el maracatú, junto con sus multitudinarios desfiles callejeros, atraen cada vez más visitantes. Para 2026, Embratur proyecta un incremento del 49% en la emisión de pasajes internacionales, con Argentina nuevamente al frente (+69%), seguida por Portugal (+11%). La combinación de patrimonio histórico, gastronomía y hospitalidad consolida al destino en el mercado internacional.

São Paulo completa el mapa del Carnaval brasileño. Considerado uno de los más importantes del mundo, el evento registró un aumento del 11% en la compra de pasajes internacionales. Argentina (+40%), Italia (+23%) y Estados Unidos (+13%) lideran la demanda. El estado cerró el 2025 con casi 2,74 millones de turistas extranjeros, impulsado principalmente por viajes de placer.