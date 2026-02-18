Analizan el lecho marino en el Golfo San Matías de cara al proyecto Argentina GNL



Este fin de semana comenzó un estudio geotécnico en el suelo marino del Golfo San Matías, en el marco del proyecto Argentina GNL, una iniciativa estratégica liderada por YPF que permitirá desarrollar infraestructura offshore para exportar gas desde la costa rionegrina hacia los mercados internacionales.

Los trabajos, que se extenderán durante aproximadamente 30 días, según informó YPF, se realizan a unos 6 kilómetros de la costa mediante una embarcación especializada equipada con tecnología de última generación. El análisis del suelo es un paso fundamental para determinar las condiciones técnicas en las que operarán las futuras unidades flotantes de licuefacción.

El estudio es llevado adelante con estándares internacionales y estrictas normas de seguridad y preservación ambiental. Las muestras extraídas serán analizadas en laboratorios especializados, permitiendo obtener información precisa para la planificación del desarrollo offshore.

Río Negro, plataforma energética al mundo

Argentina GNL es un proyecto de escala global que integra producción y transporte de gas, diseñado para potenciar los recursos de Vaca Muerta y consolidar a Río Negro como puerta de salida energética del país. En su etapa inicial prevé una capacidad de exportación de 12 millones de toneladas anuales, con posibilidad de ampliación a 18 MTPA.

“Río Negro está llamado a ser protagonista de la nueva etapa energética de la Argentina. Con Argentina GNL vamos a transformar nuestros recursos en exportaciones, en divisas para el país y en una plataforma que proyecte nuestra energía al mundo desde el Golfo San Matías”, sostuvo el Gobernador Alberto Weretilneck al referirse al avance del proyecto.

Planificación, inversión y futuro

El inicio de este estudio geotécnico representa un nuevo avance dentro de una planificación ordenada y estratégica que posiciona a la provincia en el centro del desarrollo energético nacional.

Con pasos firmes y previsibilidad, Río Negro consolida un rumbo claro para transformar sus recursos en crecimiento, empleo y oportunidades para las próximas décadas.