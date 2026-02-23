Adorni: “La CGT vive en una realidad paralela y está de espaldas a la gente”



El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó este lunes que la oposición de la CGT al proyecto de reforma laboral “parece surrealista” y aseveró que los gremialistas “vive en una realidad paralela” y están “de espaldas a la gente”.

“La gente validó con el voto el camino que estamos recorriendo hace 4 o 5 meses y los tipos te hacen un paro general que fue un fracaso, casi una burla”, enfatizó el jefe de Gabinete en declaraciones a Radio Rivadavia.

Adorni sostuvo que los sindicalistas de la CGT “viven de espaldas a la gente» e indicó que “todos los días se levantan se suben a su Audi 0 kilómetro con chofer” y «por eso no entienden bien la realidad» del resto de la gente.

Aludiendo a los sindicatos expresó que “la gente los odia y no los quiere más en este formato tirapiedras”, y dijo que la legislación laboral “había quedado vieja, y el 80 o ’90 por ciento de los trabajos que existían cuando se gestaron las leyes hoy no existen”.

“Está claro que el esquema laboral como estaba no funcionaba. Podemos discutir cuál sería el mejor camino de acá hacia adelante pero no cabe ninguna duda de lo que son leyes laborales que tienen 50, 60 0 70 años”, añadió.