Abrieron la titularización para docentes de nivel secundario



El Ministerio de Educación de Chubut, por intermedio de la Subsecretaría de Instituciones Educativas, oficializó la convocatoria al Concurso de Ingreso a la Docencia Nº 01/25 y al Concurso de Acrecentamiento y Acumulación de Horas y Cargos Nº 02/25 para el Nivel Secundario, en el marco de lo establecido por la Resolución ME Nº 800/25 y disposiciones complementarias.

Desde el Ministerio destacaron que esta convocatoria reviste un carácter histórico, al concretarse luego de dos décadas sin concursos de titularización en este nivel.

“El ingreso, acrecentamiento y acumulación de horas y/o cargos constituye un derecho inherente a la actividad docente, ya que posibilita instancias democráticas de evaluación entre pares, promueve la capacitación y contribuye al fortalecimiento institucional. De este modo, se propicia la mejora continua de la calidad del sistema educativo, en beneficio de quienes son el eje de todas las políticas públicas implementadas: los estudiantes, al tiempo que se consolida la estabilidad laboral del personal docente”, señalaron desde el Ministerio.

Procedimiento y garantías del acto público

Los Actos Públicos de Titularización de horas cátedra y cargos se desarrollarán bajo modalidad presencial y conforme a los Listados Definitivos de Interinatos y Suplencias del Ciclo Lectivo 2026.

En primer término, se llevará adelante el Concurso de Acrecentamiento y Acumulación de Cargos; finalizada esa instancia, se dará inicio al Concurso de Ingreso por “Orden de Mérito”. En ambos casos, el llamado a postulantes se realizará respetando estrictamente el orden de mérito vigente, determinado por el puntaje consignado en el listado correspondiente.

La participación estará sujeta a la Nómina Definitiva de Docentes Admitidos aprobada por la autoridad competente. Asimismo, se establece la obligatoriedad de presentar Documento Nacional de Identidad, Declaración Jurada actualizada y, en caso de corresponder, copia de renuncia debidamente certificada. Se contempla también la posibilidad de participación mediante representante, bajo las condiciones formales previstas.

Durante el acto, la elección de horas y/o cargos será presencial e individual, garantizando la libre decisión del docente, sin intervenciones de terceros. Cada postulante dispondrá de un plazo máximo de diez minutos para efectuar su selección, la cual quedará registrada y certificada de manera provisoria, sujeta a validación administrativa posterior.

Finalizados los actos públicos, se confeccionará y publicará el Listado de Asignación Provisoria. Las impugnaciones podrán realizarse dentro de los tres días hábiles desde su publicación, conforme a la normativa vigente. La toma de posesión deberá efectivizarse dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la emisión de la constancia provisoria, en los términos previstos por el Estatuto Único del Personal Docente.

Cronograma en todo el territorio provincial

El cronograma aprobado prevé la realización de actos públicos en distintas regiones de la provincia, entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2026, con sedes y horarios definidos para cada zona.

Las instancias se desarrollarán en las siguientes localidades y establecimientos:

– Zona V (Trelew, Gaiman, Dolavon y 28 de Julio): 23 y 24 de febrero, en la Escuela Nº 759 “Florencio Molina Campos”.

– Zonas R-K (Rawson, Playa Unión y Camarones): 24 de febrero, en la Escuela Nº 795.

– Zona C (Comodoro Rivadavia y Rada Tilly): 26 y 27 de febrero, en la Escuela Nº 766 “Perito Moreno”.

– Zonas S-Y (Sarmiento, Río Mayo y Río Senguer): 28 de febrero, en la Escuela Nº 739 “Dra. Beatriz Josefa Torres”.

– Zona M (Puerto Madryn y Puerto Pirámides): 2 de marzo, en la Escuela Nº 750 “Leandro N. Alem”.

– Zona T (Meseta y localidades sobre Ruta 25): 4 de marzo, en la Escuela N.º 777 “Enrique Ignacio Calvo”.

– Zonas E-G (Esquel, Trevelin, Gobernador Costa y San Martín): 5 y 6 de marzo, en la Escuela Nº 7722.

– Zona H (Golondrinas): 6 de marzo, en la Escuela Nº 765 “Roca del Tiempo”.

Todos los actos públicos darán inicio a las 8 horas.