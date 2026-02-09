Fin de semana de fiestas

Durante el viernes 6, sábado 7 y este domingo 8 de febrero, en distintas localidades de Chubut, se realizaron múltiples celebraciones populares.

Las fiestas

En Telsen, se llevó adelante la XX Fiesta Provincial del Perro del Trabajo Rural, que comenzó el viernes con la feria en la Plaza San Martín y un baile en el Gimnasio Municipal con la presentación de Agustín y su Teclado, Grupo Los Sandovale’s y Los Hermanos Flores. El sábado se efectuó el acto protocolar, desfile gaucho, apertura del predio “Toto Castro”, destrezas criollas, prueba de riendas, jineteadas en distintas categorías, competencia de perros ovejeros, espectáculos, stands y baile al aire libre, finalizando con un baile popular. En tanto el domingo continuó el programa con destrezas criollas, jineteadas, prueba de riendas, espectáculos y baile al aire libre, además de importantes premios en efectivo para las jineteadas y la tradicional carrera del peludo.

En Sierra Colorada, Trevelin, se desarrolló la quinta edición de la Fiesta de la Cultura, Tradición y Costumbres “Kintün Folil”. El sábado se realizó la apertura del predio, concursos de pialada y maneada, polca de la silla, concurso de encierro de terneros con perros, almuerzo criollo, jineteada de novillo, tirada de riendas, competencia de perros ovejeros y baile campero con el Grupo Juventud. En tanto que el domingo continuaron las actividades con finales de pruebas de riendas, exhibiciones de tropillas, jineteadas en distintas categorías, almuerzo criollo y entrega de premios, con la participación de reconocidas tropillas de la región.

Por su parte, en Tecka se realizó la Fiesta Provincial del Calafate, que incluyó propuestas deportivas, culturales y musicales. El viernes comenzó con un torneo de fútbol para mayores de 50 años, apertura de stands y shows musicales; mientras que el sábado hubo expo tuning, espectáculos infantiles, acto de apertura, presentaciones de ballet y grupos musicales. A lo largo del domingo se desarrollaron carreras hípicas, ciclismo entre Esquel y Tecka, espectáculos musicales, un gran bingo familiar con importantes premios en efectivo y el cierre con artistas invitados.

En El Maitén se celebró la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, que este año cumple 30 años, consolidándose como uno de los eventos culturales y turísticos más convocantes de la región cordillerana. La edición aniversario contó con una grilla artística de primer nivel, con la presencia de Paquito Ocaño, El Indio Rojas y La K’onga como artistas centrales. La actividad comenzó el viernes desde temprano, con propuestas culturales y artísticas durante toda la jornada; y uno de los momentos más esperados fue el regreso del desfile de carrozas tras ocho años, permitiendo recuperar el espíritu original de la celebración. Participaron ocho carrozas junto a la histórica Trochita, además de artistas locales y regionales como el Dúo 440.

La propuesta artística continuó el sábado y el domingo tuvo su gran cierre con La K’onga, mientras que las carrozas quedarán en exhibición para el público. A su vez, durante los tres días se ofrecieron paseos en La Trochita, de 14 a 19 horas, visitas al Museo Ferroviario y juegos tradicionales en el andén, como carreras de zorritas y bicitren. La fiesta se completó con patio gastronómico, feria de artesanos, actividades deportivas, bingo millonario y las tradicionales hípicas del domingo.

Carnavales

Asimismo, el sábado 7 comenzaron los Carnavales de Dolavon, ofreciendo noches de celebración con comparsas, música, danza y propuestas recreativas.

La jornada inaugural se vivió a pleno desde la tarde en el Patio Cultural, donde a las 18 horas se presentó Mía Morejón; a las 19:30 fue el turno de Fran RD y Wiz y a las 20:30 subió al escenario Juanjo del Prado. Más tarde, en el Corsódromo, a las 21 horas se presentó Maxi y su Cumbia de Barrio y a la medianoche el cierre estuvo a cargo del Grupo Ñara, en una noche colmada de música, color y alegría, pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Las celebraciones continuaron el sábado 14 y domingo 15, convocando a vecinos y visitantes a vivir una de las fiestas populares más tradicionales del Valle Inferior del Río Chubut.