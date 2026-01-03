Tragedia: un joven intentó cruzar entre los vagones de un tren en movimiento y murió arrollado



El episodio ocurrió alrededor de la 1:10 de la madrugada de este sábado en la estación de trenes de la localidad, cuando un llamado alertó al servicio de emergencias CECOM sobre la. presencia de una persona fallecida en el lugar. De inmediato se hizo presente personal policial, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), efectivos de la Comosaría Segunda y de la dependencia policial de Dorila, además autoridades judiciales.

El fiscal Francisco Cuenca del Ministerio Publico Fiscal estuvo presente en el lugar y confirmó que la víctima fue identificada como Agustín Machado, de 16 años de edad, quien, según los primeros indicios recolectados en la investigación, se encontraba en la estación junto a otros dos jóvenes de 15 años.

El tren involucrado pertenece a la empresa Ferroexpreso Pampeano y estaba compuesto por una extensa formación de carga.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Santa Rosa, donde se realizó la autopsia correspondiente. El procedimiento estuvo a cargo del médico forense Dr. Veliz, y forma parte de las diligencias ordenadas para esclarecer las circunstancias del hecho.

En el lugar trabajó personal de la Agencia de Investigación Científica (AIC), que llevó adelante las pericias, toma de fotografías y demás actuaciones de rigor. La causa continúa en etapa investigativa, mientras se completan las medidas judiciales correspondientes.