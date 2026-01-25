River comenzó el Torneo Apertura con un triunfo ante Barracas Central

River Plate le ganó a Barracas Central por 1 a 0 a pesar de la polémica en el primer tiempo y comenzó el Torneo Apertura 2026 con un triunfo clave en la 1ra. fecha del certamen.

Con el único tanto del defensor Gonzalo Montiel a los 14 minutos del segundo tiempo, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, sumó sus primeros tres puntos en la competencia.

«El Millonario» y un comienzo con festejo

En los primeros minutos, River fue mucho más que su rival y lo mantuvo resguardado en su campo, incluso pudo ponerse en ventaja de la mano de Fausto Vera, pero una grosera mano de Gastón Campi casi en la línea del arco para evitar el gol le impidió al equipo de Marcelo Gallardo ponerse en ventaja.

Tras la polémica, River mantuvo su nivel y presión alta pero de a poco comenzó a cederle la pelota a Barracas y a tener imprecisiones a la hora de armar juego por lo que el local aprovechó y se mantuvo más cerca del arco defendido por Santiago Beltrán.

El colombiano Juan Fernando Quintero tuvo dos muy claras desde media distancia para abrir el marcador, pero una fue muy bien desviada por el arquero Marcelo Miño cuando se colaba en el ángulo y la otra pasó muy cerca del palo.

Para el complemento, River mantuvo el dominio con autoridad y pudo, finalmente, romper el cero en la cancha de Barracas: un centro fenomenal de Juanfer Quintero a los 14 minutos le dio la posibilidad a Montiel de meter un cabezazo fuerte con la frente para el 1 a 0 de River.

Para el final, River persistió con el asedio, aún con la ventaja, pero se fue incomodando y le ganaron los nervios para poder cerrar el partido con tranquilidad.