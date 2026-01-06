Puerto Deseado activa su economía con el inicio de la temporada del calamar



El coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UnEPoSC), Walter Uribe, puso en valor el inicio de la temporada de la zafra del calamar, en Puerto Deseado.

Sobre las nuevas embarcaciones comentó que, representan “una muy buena noticia, es el comienzo de la temporada del calamar que esperamos sea similar o mejor a la que tuvimos el año pasado”.

Walter Uribe se encuentra en la ciudad portuaria, organizando lo necesario para tener este puerto preparado en esta nueva campaña que iniciará: “Nosotros estamos trabajando hace muchos meses, con lo que tiene que ver con el reacondicionamiento del puerto, en lo referente a defensas, a la red de lucha contra incendios y a varias cuestiones más que requiere esta campaña que inicia este nuevo año”.

Consultado sobre qué aspectos tener en cuenta para el desarrollo de estas actividades, manifestó: “Nosotros estamos ultimando detalles con lo que tiene que ver con la llegada de los barcos, para que puedan tener todo lo necesario para operar”.

“Hay muchos barcos que tienen permisos nacionales, y que van a operar por primera vez en Puerto Deseado, son alrededor de 10 ó 15 barcos. Estamos esperando que puedan tener una buena campaña, y queremos tener el puerto en las mejores condiciones para recibirlos”, afirmó.

Este acompañamiento, en esta primera zarpada de los buques poteros desde el puerto de Puerto Deseado, genera directamente e indirectamente un flujo laboral importante: “Sí, no solamente genera trabajo para la gente que está todo el año en el puerto, disponible para la descarga, sino también para personas que se desempeñan en otros ámbitos, y pueden venir a hacer un turno al puerto, teniendo en cuenta también la cantidad de barcos que van a arribar a este puerto para poder iniciar la temporada”.

“Estamos hablando de alrededor de 300 ó 400 personas relacionadas directamente con la descarga”, subrayó.

Entre las tareas que enumeró el titular de UnEPoSC, se encuentran el alistamiento de los buques, la provisión de víveres, de combustible, las reparaciones, o sea, se produce alrededor de las naves dedicadas a la zafra del calamar, “un movimiento muy importante para la economía local”.

La diversidad de roles

Sobre la amplia gama de puestos involucrados con las jornadas de los buques poteros, Uribe puntualizó: “Estos barcos al ingreso tienen que contratar una agencia marítima, que es la que se encarga de los trámites en puerto, en aduana y demás cuestiones. Así que, la llegada de un barco requiere una gerencia marítima que los atienda, y gestione todo lo que tiene que ver los trámites necesarios”.

Asimismo, otro de los ítems en la lista de tareas son los de la provisión de insumos, de combustibles, y todo lo referido a la logística: “Hay barcos que operan entre 15 y 20 días en altamar, o más, y requieren una gran cantidad de víveres que esos buques deben llevar, por lo que genera muchísima actividad en el puerto, con empresas que se dedican especialmente a proveer la mercadería necesaria para ellos”.

En cuanto al despacho de combustible, explicó: “Sabemos que esto también produce mucho trabajo, y lo que tiene que ver con las reparaciones. Son barcos que siempre tienen algún tipo de inconveniente, y en Puerto Deseado hay talleres especializados en todo tipo de reparaciones, que cuando comienzan las temporadas están disponibles las 24 horas, para subsanar lo que sea necesario”.

Con respecto al porte de las embarcaciones, señaló: “Son buques muy grandes, de más de 50 m de eslora, así que generan mucha actividad y eso no solamente con lo que tiene que ver con el puerto, sino también con el pueblo. Por ejemplo, con los restaurantes, porque son barcos que por ahí demoran 3 a 4 días en descargarse, en tenerlos desarmados, por lo que eso también da lugar a un movimiento muy importante en la ciudad, en hotelería, gastronomía, remises”.

Adelantó que, el trabajo continúa y desde su área se mantendrá informada a la comunidad sobre “todo lo que va pasando en el comienzo de la actividad y la zafra del calamar, en Puerto Deseado”. “Es un movimiento muy interesante e intenso, que se vive cada vez que inicia una temporada en la ciudad”, concluyó Uribe.