BOLETÍN OFICIAL - CONGRESO - JAVIER MILEI - RÉGIMEN PENAL JUVENIL

Oficial: incluyeron la baja de la edad de imputabilidad en las sesiones extraordinarias


«Delito de adulto, pena de adulto», dice el texto normativo.
En su Artículo 1°, ordena: «Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil».
Esta decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde ante sus seguidores sentenció: «En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto».
El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad (que actualmente está en 16 años) para permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

