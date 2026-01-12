Neuquén analiza el proyecto de una planta de tratamiento de gas en Vaca Muerta



Las autoridades de la provincia del Neuquén tienen previsto realizar el próximo mes una consulta pública por un nuevo proyecto de infraestructura gasífera en Vaca Muerta. Se trata de la planta de tratamiento de gas PTG 2 Norte Sierra Chata, planificada para el bloque Sierra Chata, operado por Pampa Energía.

El proyecto se inscribe en el crecimiento de la producción de gas no convencional y en la estrategia de exportación de gas natural licuado (GNL). Pampa Energía es uno de los actores centrales del proyecto Southern Energy, que prevé la instalación de dos buques de licuefacción. El primero, el Hilli Episeyo, con una capacidad de 2,5 millones de toneladas por año, tiene previsto entrar en servicio en 2027, mientras que el segundo, el MK II, de 3,5 millones de toneladas anuales, comenzaría a operar en 2028.

El área Sierra Chata, donde Pampa se asocia con YPF —su socio en Southern Energy—, está considerada una fuente estratégica de suministro de gas para estos desarrollos. Según las proyecciones del proyecto, hacia finales de 2028 se requerirán unos 27 millones de metros cúbicos diarios (Mm³/d) de gas de alimentación, de los cuales Pampa aportaría aproximadamente 6 Mm³/d.

El año pasado, el director de Exploración y Producción de Pampa Energía, Horacio Turri, brindó precisiones sobre el nivel de inversión necesario para alcanzar ese objetivo. De acuerdo con el directivo, el capex asociado al incremento de la producción y a la construcción de una nueva planta de procesamiento en Sierra Chata ronda los US$ 400 millones. De ese total, el 50% corresponde a la planta de tratamiento y el otro 50% a tareas de perforación y terminación de pozos. Además, la compañía prevé destinar entre US$ 60 millones y US$ 80 millones anuales para sostener, de manera constante, una producción del orden de los 6 Mm³/d.

Según la documentación presentada ante el área ambiental de la provincia, la planta de tratamiento de gas tendrá una superficie aproximada de 124.200 metros cuadrados y operará con generadores alimentados con gas combustible.

La audiencia pública está prevista para el 12 de febrero a las 11 de la mañana y se realizará en el hotel Leonardo Da Vinci, en la localidad de Añelo. La instancia forma parte del proceso de evaluación ambiental del proyecto y permitirá a la comunidad acceder a la información y expresar opiniones antes de su eventual aprobación.