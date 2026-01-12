Medio centenar de viviendas destruidas por los incendios en Chubut

La ministra de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Florencia Papaiani, brindó este lunes por la mañana un panorama de la situación en la zona cordillerana afectada por los incendios. “Estamos acompañando a los intendentes, a los equipos municipales de las áreas de acción social, a llevar adelante los relevamientos, acompañar a las familias que lo perdieron todo, coordinar las evacuaciones”, señaló Papaiani en diálogo con FM El Chubut, y describió que “se han vivido momentos muy difíciles”.

La ministra sostuvo que la lluvia caída recientemente trajo algo de alivio, aunque advirtió que la situación sigue siendo delicada. “Hoy tal vez un poco de calma después de la lluvia de ayer que da un respiro, pero aún con focos activos, lo que significa que no hay que relajarse y hay que redoblar los esfuerzos”, remarcó, valorando además el trabajo de brigadistas y bomberos, al que calificó como “impresionante”.

Papaiani precisó que “hoy tenemos en la localidad de Epuyén alrededor de 37 viviendas, contemplando complejos turísticos y estancias, y en la localidad de El Hoyo el número asciende a 10”. Además, confirmó que “actualmente hay 8 personas evacuadas en Epuyén y cero en El Hoyo, porque muchas se han ido con familiares o amigos”.