Joaquín Arbe y Florencia Borelli fueron los ganadores de la Corrida de Crónica en Comodoro

Este sábado, se desarrolló en Comodoro Rivadavia, la 60° edición de la Corrida Internacional de Diario Crónica, donde Joaquín Arbe y Florencia Borelli fueron los ganadores en varones y damas, respectivamente.

El atleta olímpico, oriundo de Esquel, fue el vencedor de la tradicional competencia, consagrándose por quinta vez en la prueba Internacional, detrás le siguieron Bruno Álvarez y Matías Silva; mientras que en damas, se impuso Florencia Borelli, en su debut en la competencia.

Ganadores de lujo

El atleta Joaquín Arbe se consagró por quinta vez en la prueba internacional y al finalizar la competencia declaró que “estoy contento, el día estaba muy pesado, hizo una diferencia importante Silva, pero sabía que la carrera empieza en la (calles) Chile- Kennedy así que tratamos de mantener esa distancia y junto con Coco (Muñoz) pudimos acomodar el ritmo y los últimos dos kilómetros pudimos hacer el cambio. Estas carreras son muy duras, con este calor. Me sentí bien y contento por lo que se pudo lograr”.

Florencia Borelli, la atleta de Mar del Plata que se consagró en Comodoro en su debut, por su lado, manifestó que “la verdad me encantó, con mucho calor, pero la gente durante todo el recorrido nos ofrecía agua, la disfrute muchísimo. Voy a volver, me encantó y el público acompaño mil, súper agradecida a Comodoro”.

El semillero del atletismo dijo presente

Más de 500 atletas de las categorías formativas le dieron brillo a la 60º Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica, que tuvo competencia en U6 (60 metros), U8 (80 mts.), U10 (200 mts.), U12 (400 mts.), U14 (800 mts.), U16 (1200 mts.), U18 (1600 mts.) y U20 (2000 mts.).

La jornada arrancó temprano y se extendió durante toda la mañana con las series de las distintas categorías. Los deportistas lo vivieron a pleno, ya que fueron alentados y animados por la gente que se acercó a ver el espectáculo deportivo.

“Tuvimos entre 500 y 600 participantes en todas las categorías formativas. Fue una convocatoria importante, acompañó el clima y eso ayudó a que asistan un poco más. La verdad que se disfrutó porque el público tuvo un muy buen gesto incentivando a los niños”, expresó Nadia Bravo (Dirección General de Deportes).

Atletas con discapacidad también fueron parte de la corrida

Las personas con discapacidad fueron protagonistas nuevamente de la Corrida Internacional Aniversario Diario Crónica, en una carrera inclusiva que ya es un clásico en la prueba atlética más importante de la Patagonia.

Acompañados por los profes y por las familias, quienes hacen un papel importantísimo para que se pueda realizar, más de 35 deportistas recorrieron con esfuerzo y pasión el circuito de 400 metros que se preparó.

La competencia tuvo tres distancias. La prueba integrativa de 6 kilómetros destinada a quienes deseaban completar el recorrido sin carácter competitivo, sin habrá clasificación ni premiación. Y las distancias de 11K y 16K que, si fueron con clasificación y premiación, en ambas ramas.

En la competencia estuvieron el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, Martín Gurisich, de la Dirección General de Deportes, y Horacio García, gerente de Pan American Energy (PAE), entre otras autoridades.