Javier Moya asume al frente de la UOCRA

Tras el fallecimiento de Mateo Suárez, histórico dirigente de la UOCRA Puerto Madryn, se rearma la conducción de la entidad. Tras las últimas elecciones, la lista era encabezada por Suárez pero ante su pérdida, el secretariado general será Javier Moya, quien resultara electo como adjunto.

En declraciones a la prensa, Moya reconoció que “fue un golpe muy duro para todos porque no nos esperábamos, Mateo (Suárez) estaba realmente mucho mejor de salud y venía trabajando a la par nuestra».

Moya indicó que la comisión que conducirá la entidad desde febrero, «ya está conformada por la gran mayoría de las personas que nos vienen acompañando, así que es continuar con el laburo que se venía haciendo hasta ahora”.