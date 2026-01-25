JAVIER MOYA - PUERTO MADRYN - UOCRA

Javier Moya asume al frente de la UOCRA

Tras el fallecimiento de Mateo Suárez, histórico dirigente de la UOCRA Puerto Madryn, se rearma la conducción de la entidad. Tras las últimas elecciones, la lista era encabezada por Suárez pero ante su pérdida, el secretariado general será Javier Moya, quien resultara electo como adjunto.

En declraciones a la prensa, Moya reconoció que “fue un golpe muy duro para todos porque no nos esperábamos, Mateo (Suárez) estaba realmente mucho mejor de salud y venía trabajando a la par nuestra».

Moya indicó que la comisión que conducirá la entidad desde febrero, «ya está conformada por la gran mayoría de las personas que nos vienen acompañando, así que es continuar con el laburo que se venía haciendo hasta ahora”.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

¿Cómo se perdió el eco eterno de la belleza?

TERMÓMETROS

Etiquetas: andrea cristina, Carlos Linares, edith terenzi, senadores

Asistencia perfecta
Etiquetas: javie milei, jesús maría

Milei en el escenario de Jesús María
Etiquetas: Casa Rosada, Javier Milei

Milei con exsecuestrados por Hamas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: casa rosda, MANUEL ADORNI, mesa política, Sesiones extraordinarias

El temario de extraordinarias en la agenda de la mesa política
Etiquetas: Javier Milei, scott bessent

Bessent calificó a Milei como «un político de gran nivel»
Etiquetas: empleo, GNL, Río Negro

El Proyecto Argentina LNG anticipa un incemento del empleo en Río Negro