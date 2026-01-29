Investigan el secuestro y violación de una menor en Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia se investiga una denuncia por secuestro y violación a una menor de 15 años por parte de una pareja mayor de edad, que radicaron los padres de la víctima ante la Seccional Segunda de Policía. Los padres de la víctima se hicieron presentes en la comisaría junto a la menor y a un amigo de esta.

Aunque inicialmente se detuvo a una pareja de 21 y 19 años, la Justicia dispuso su liberación tras la audiencia de control de detención en la cual según señalaron las fuentes consultadas, se detectaron presuntas inconsistencias en el procedimiento policial.

Según fuentes policiales, el caso se mantuvo durante estos días bajo estricto secreto por instrucción de la Fiscalía, siguiendo protocolos de actuación para delitos contra la integridad sexual donde las víctimas son menores de edad. La denuncia se hizo en la Seccional Segunda y Crónica pudo confirmar que el hecho habría ocurrido a fines de la semana pasada.

«Unos giles me drogaron y me violaron»

Pese al hermetismo oficial, Crónica reveló que la víctima habría alertado a un amigo a través de un mensaje de texto. En la comunicación, la joven relató haber sido privada de su libertad y abusada sexualmente tras haber sido drogada. «Unos giles me drogaron y me violaron» le confesó la víctima a su amigo, y así se habrían enterado los padres de la jovencita.

Incluso la madre de la menor se presentó en la Comisaría Segunda diciendo que el hecho ocurrió en el barrio 30 de Octubre. Por lo que se activó el protocolo por abuso sexual dandole intervención a la Comisaría de la Mujer y la Agencia de Delitos Sexuales de la Fiscalía.

Cuando los padres de la menor el viernes pasado radicaban la denuncia, ya en la Seccional Cuarta de Policía había una pareja detenida que según infería la Policía podían llegar a tener relación en el caso denunciado por la menor.

El hombre de 21 años y una mujer de 19, presuntamente su pareja que habìan sido detenidos quedaron a disposición de la Justicia. Las autoridades incautaron un cuchillo de regulares dimensiones que habría sido utilizado para intimidar a la menor y la Brigada de Investigaciones relevó cámaras de seguridad para sumar a la causa.

Este diario pudo confirmar que la detención de los sospechosos se concretó el jueves pasado, y la audiencia se realizó recién el sábado ante el juez penal Mariano Nicosia. Según informaron a Crónica desde la Fiscalía a los detenidos se los imputó por abuso sexual y fueron liberados por «contradicciones» en las evidencias. Pese a ello, quedaron imputados con medidas sustitutivas como presentaciones ante la Oficina Judicial.

Desde la Policía señalaron que no están autorizados a brindar información detallada debido a la naturaleza del hecho y la edad de la víctima. No obstante, se supo que la familia de la adolescente tomó conocimiento de la situación tras ese mensaje que recibió el amigo de la víctima.

La investigación judicial continúa para establecer las circunstancias del ataque y las responsabilidades de las personas implicadas en la denuncia.

Tras dar a conocer este diario de manera exclusiva la denuncia de la menor, desde Fiscalía informaron que no se pueden brindar detalles de la causa porque la víctima es menor de edad, pero confirmaron que estas personas sospechosas están imputadas por abuso sexual, que se descartaría la privación ilegitima de la libertad, y que se investiga una reunión de jóvenes que habría terminado de la peor manera, con una agresión sexual grave a la menor de edad.

También explicaron que el lugar del hecho no habría sido en el barrio 30 de Octubre como habían denunciado en la coimisaría los padres de la víctima sino en una vivienda del barrio Ceferino Namuncurá, en inmediaciones de Kennedy y Estados Unidos.

Fuente: Crónica