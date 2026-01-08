Gan Gan registró el primer homicidio del año de Chubut



Un peón rural de 50 años falleció en Gan Gan, localidad ubicada en la meseta chubutense, tras recibir al menos cuatro heridas de arma blanca.

El presunto autor del crimen, también de 50 años y empleado rural, se entregó voluntariamente en la Comisaría local tras el hecho.

Se trata del primer homicidio registrado en la provincia en lo que va del año. Según las primeras reconstrucciones del caso, el incidente se originó a partir de una disputa entre los dos hombres, que comenzó como una discusión, escaló hasta que uno de ellos extrajo un arma blanca y atacó al otro en las puertas de un bar local. Amigos y allegados asistieron a la víctima, trasladándola de urgencia al Hospital Rural de Gan Gan.

En el centro de salud, y pese a los esfuerzos médicos, se confirmó el fallecimiento del hombre pocos minutos después de su ingreso.

Casi en simultáneo con el deceso de la víctima, el hombre sindicado como autor del ataque se presentó por sus propios medios en la Comisaría, brindó su declaración, quedando inmediatamente detenido y a disposición de la Justicia.