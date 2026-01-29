Estos son los famosos que entrarían a Gran Hermano: edición dorada



Faltan tan solo semanas para el esperado regreso de Gran Hermano a la pantalla chica. En esta oportunidad, Telefe promociona la “Edición Dorada”, una entrega especial por el 25° aniversario del formato que combinará participantes anónimos, caras conocidas de ediciones previas y figuras del espectáculo.

El reality se estrenará el próximo lunes 23 de febrero bajo la conducción de Santiago del Moro, quien volverá a ponerse al frente del fenómeno de audiencias.

En las últimas horas, Ángel de Brito filtró una posible lista de famosos que están camino a entrar a la casa más famosa del país y que incluso, ya habrían pasado por una sesión fotográfica para las promos del reality.

Sin embargo, la panelista Pilar Smith mencionó que eso no significa que tengan su lugar asegurado en la competencia: “Pese a tomarse las fotos, no significa que sea una realidad su ingreso”.

Los famosos que entrarían a Gran Hermano: generación dorada

Divina Gloria

Actriz, cantante y humorista, saltó a la fama de la mano de Alberto Olmedo.

Alejandra Majluf

Actriz recordada por su papel en Clave de Sol y otros programas de los 90. Durante la pandemia fue noticia por reinventarse como chofer de Uber/remisera, donde grababa entrevistas a famosos mientras manejaba.

Kennys Palacios

Es el mítico peluquero, maquillador y amigo íntimo de Wanda Nara. Actualmente es una figura fija en los streams de Telefe y trabaja en la parte de redes sociales de MasterChef Celebrity.

Franco Poggio

Es modelo e influencer, también es conocido por ser el novio de Lizardo Ponce.

Inés Lucero

Ex participante de Survivor, Expedición Robinson 2024.

Emanuel Di Gioia

Participante de Gran Hermano 2011. Su figura fue una de las más polémicas dentro de la casa, llegando a tener altercados con la producción y con el conductor Jorge Rial. Era uno de los favoritos a ganar la competencia que finalmente ganó Cristian U.