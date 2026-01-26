ASUETO - RAWSON - STJ - TRELEW

El STJ decretó asueto para las dependencias de Trelew y Rawson

A raíz de las circunstancias extraordinarias de cortes de servicios básicos que afectan a la zona del valle, el Superior Tribunal de Justicia dispuso un asueto para este lunes 26 de enero en todas las dependencias y juzgados que dependen de la Judicatura en las ciudades de Rawson y Trelew.
Esta decisión implica que el personal no tiene que asistir a sus lugares de trabajo en estas localidades.
De todos modos, la medida contempló el mantenimiento de las guardias mínimas para atender cualquier tipo de emergencia en estas circunscripciones.

