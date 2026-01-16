El Gobierno dio de baja otras 20 prepagas



El Gobierno nacional dispuso la baja de 20 entidades de medicina prepaga inscriptas en los registros oficiales, una medida que quedó formalizada a través del Superintendencia de Servicios de Salud y que se publicó este viernes en el Boletín Oficial. Con esta resolución, ya suman más de 125 las empresas rechazadas desde el inicio de la actual administración.

La disposición lleva la firma de Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica del organismo, y no genera impacto en los afiliados del sistema privado. Desde la autoridad regulatoria remarcaron que la cobertura de los usuarios no se ve alterada por la decisión administrativa.

El criterio que sustenta las bajas responde a un proceso de depuración y actualización del registro, orientado a mejorar la transparencia del sistema. En ese marco, el Ejecutivo avanza con revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de requisitos formales y operativos por parte de las entidades inscriptas.

Días atrás, el organismo ya había iniciado procedimientos sobre otras tres prestadoras —Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico (OSPA)— y comunicó a los usuarios que “se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva [de las tres prepagas] en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp)”, según el texto difundido oficialmente.

El antecedente de 2024 explica parte del enfoque actual. En ese año, dentro del “reordenamiento del sistema de Salud que se está llevando adelante”, se eliminaron del registro razones sociales sin actividad. Fuentes del organismo precisaron entonces que “en ningún momento aportaron padrones de afiliados” y que “nunca presentaron balanza original ni balances interanuales posteriores”, además de no acreditar actividad efectiva.

La nueva resolución alcanza a entidades de diverso perfil jurídico, incluidas asociaciones mutuales, cooperativas y sociedades comerciales. El listado oficial incorpora, entre otras, a Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana, Mutual Persona John Deere Argentina, Asistencia Mutual Aeronavegante, Instituto Médico Asistencial IMA, Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil, Instituto Materno Infantil S.A., IE Emergencias Médicas Bolívar S.A. y Cardio S.A.