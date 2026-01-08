Economistas cruzan a Caputo por el aumento de la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó fuerte a la oposición política que cuestionó el crédito por US$ 3.000 millones que tomó para pagar el vencimiento de mañana, pero en sentido contrario economistas profesionales afirman que la operación incrementa el pasivo del país.

“Se tomaron US$ 3.000 millones más US$ 910 millones el mes pasado (con el BONAR2029). Vencen US$ 4.200 millones, pero de capital son US$ 2.700 millones Por lo tanto, habrá crecimiento neto de deuda. Pero no es problema, es algo normal a estos niveles de deuda. Hay que terminar con la épica del relato”, lanzó Christian Buteler.

En un sentido similar se pronunció Carlos Rodríguez, ex asesor del presidente Javier Milei: “Los 4300 millones que hay que pagar el viernes incluyen intereses además de amortización. O sea que si se paga parte con el REPO, la deuda total aumentaría por la diferencia entre los intereses y el aporte genuino de Tesoro (unos US$ 1300 millones)”.

“La amortización pagada con otra deuda no cambia la deuda total. Lo de ‘genuino’ es un decir…no sé de dónde sacó sus US$ 1300 millones el Tesoro (superávit o deuda)”, remató el economista.

Por su parte, Nicolás Capella, de IDB, marcó que “el plazo, si bien es corto (372 días), no debería ser más que un puente hasta que argentina pueda volver a los mercados internacionales”.

“La duda ahora es cómo hará el tesoro para hacerse con esos dólares, ya que el que hizo el repo fue el BCRA. Estimamos que el tesoro los comprará con los pesos que tiene en las cuentas del BCRA, que son algo más de 4,1 billones de pesos”, añadió Capella en un informe en redes sociales.

En consecuencia, concluyó que “de esta forma, se agotarían esos pesos y no podría haber más ‘punto Anker’ en las próximas licitaciones usando ese colchón de liquidez”.

“De todas maneras, estimamos que en algún momento, dicho colchón se rellenará cuando el BCRA gire utilidades por el ejercicio 2025 al tesoro (así fue como se originó ese colchón el año pasado) pero por lo pronto son meras especulaciones”, señaló el economista.

Para la economía, Marina Dal Poggetto el problema está en que Argentina no pudo volver al mercado de capitales.

“Argentina todavía no logra acceder al crédito para refinanciar los vencimientos de la deuda en dólares y pesos a condiciones sostenibles”, declaró la directora de ECoGo.

