Denuncian que los procesos de inmigración de Trump violan los derechos de los niños



Expertos independientes en derechos humanos designados por la ONU expresaron su alarma por las violaciones de los derechos de los niños durante los procedimientos migratorios en Estados Unidos, casi un año después de que se pusiera fin a la financiación federal para la representación legal de menores no acompañados.

Miles de niños siguen bajo custodia sin acceso a asesoría legal, una situación que, según advierten los expertos, obliga a los menores a enfrentarse solos a complejos procedimientos migratorios y socava sus derechos fundamentales.

Los tres relatores especiales, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmaron que están en contacto con el Gobierno de Estados Unidos sobre este asunto.

Deber de cuidado

Los expertos explicaron que, en virtud de la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de Estados Unidos es responsable del cuidado y la custodia de los niños no acompañados.

La ley exige que el Departamento de Seguridad Nacional proteja a los niños contra el maltrato, la explotación y la trata de personas.

También garantiza que los niños no acompañados bajo custodia federal tengan acceso a asesoría legal y no deban ser sometidos a expulsión acelerada, es decir, deportación sin una audiencia judicial.

Fin del apoyo legal

Sin embargo, los relatores explicaron que, el 18 de febrero de 2025, el Departamento del Interior de Estados Unidos ordenó a los proveedores de servicios legales sin fines de lucro que suspendieran su trabajo y puso fin a la financiación de los abogados que representaban a niños no acompañados.

Aunque esta medida ha sido impugnada ante los tribunales, muchos de los 26.000 niños afectados perdieron su asesoría legal y siguen en riesgo de expulsión forzada.

Los informes indican que jóvenes migrantes están siendo retenidos en celdas sin ventanas, se les niega atención médica adecuada y son separados de sus padres o cuidadores durante largos períodos.

De hecho, entre enero y agosto de 2025, el tiempo promedio de custodia aumentó de aproximadamente un mes a seis, mientras que las liberaciones a cuidadores familiares cayeron en más de la mitad: de aproximadamente el 95% al 45%.

Presionados o pagados para “autodeportarse”

“Ha habido relatos constantes de deportaciones ilegales de niños no acompañados, en violación de la obligación de no devolución, incluidos víctimas de trata y en riesgo de trata de personas”, señalaron los expertos.

Según los informes, se ha presionado a los menores para que acepten un pago en efectivo de 2500 dólares para “autodeportarse” o enfrenten detención indefinida y traslado a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) al cumplir los 18 años.

Los expertos subrayaron que los niños deben tener acceso a recursos administrativos y judiciales contra las decisiones que afecten su propia situación o la de sus padres o cuidadores.

También deben adoptarse medidas para evitar retrasos procesales indebidos que puedan afectar negativamente sus derechos.

“Los procedimientos acelerados solo deben aplicarse cuando sean compatibles con el interés superior del niño y sin restringir ninguna garantía del debido proceso”, afirmaron.