Cami Homs compartió las primeras imágenes de Aitana



La modelo Cami Homs compartió la primera imagen de su recién nacida Aitana, producto de su relación con el futbolista José “El Principito” Sosa, con una publicación que enterneció a todos sus seguidores.

La pequeña nació el martes 27 de enero en el Sanatorio Otamendi, después de cumplidas las 40 semanas de gestación.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la influencer mostró a Aitana en su cuna, vestida con un conjunto blanco estampado y una gorrita. “Te hiciste desear tanto. Bienvenida princesa nuestra”, escribió.



A pesar de la controversia por el nombre elegido, la publicación explotó de me gustas y comentarios positivos hacia la pareja, reuniendo un total de 356 mil likes al momento.

¿Cami Homs nombró a su hija como la mujer con la que engañaron a Tini Stoessel?

La polémica se encendió cuando un usuario de X (ex Twitter) destacó el trasfondo del nombre elegido. «Diganme que es joda que le puso el nombre de la piba con la que Yatra engañó a Tini», escribió la cuenta @conurbarbie, en un mensaje que alcanzó casi 700.000 visualizaciones en pocas horas.

La teoría que fascina a las redes conecta dos triángulos amorosos distintos:

Cami Homs se separó de Rodrigo De Paul, quien luego formó pareja con Tini Stoessel.

Años antes, Tini había estado en pareja con el cantante Sebastián Yatra, quien tras su ruptura fue vinculado sentimentalmente con la cantante española Aitana.

Para el «fandom», la elección de Homs no fue casualidad, sino un guiño irónico o un «palito» hacia la ex de su ex marido, utilizando el nombre de la mujer que habría sido la tercera en discordia en la relación anterior de la estrella pop.