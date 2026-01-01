Aumento de combustibles en el inicio del año



El Gobierno dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles para enero, con su respectivo impacto en los surtidores, y difirió para febrero el resto del ajuste pendiente, a través del Decreto 929/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La normativa determinó el incremento en los montos de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1º y el 31 de enero de 2026.

En el caso de la nafta sin plomo y nafta virgen, el costo subiría a $17,291 (en diciembre había aumentado a $16,373) por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y a $1,059 (antes en $1,003) en el impuesto al dióxido de carbono.