28 de Julio se prepara para vivir una gran fiesta popular



La Municipalidad de 28 de Julio anunció la realización de la Peña + Feria de Productores y Artesanos, una propuesta cultural y productiva que se llevará a cabo el sábado 31 de enero, desde las 18 horas, en el Predio Ferial de la localidad, con entrada libre y gratuita.



La iniciativa combina música en vivo, baile, producción local, artesanías y gastronomía con el objetivo de generar un espacio de encuentro comunitario y de fortalecimiento de la economía local. La propuesta está pensada para disfrutar en familia y con amigos, y convoca tanto a vecinos de 28 de Julio como a visitantes de distintas localidades del Valle y de la provincia del Chubut.

Durante la jornada, el escenario contará con una variada grilla artística que comenzará a las 18 horas con escenario abierto, continuará a las 19:30 con la presentación del ballet Dolavon Baila, a las 21 horas con Facundo Carrasco, a las 22 horas con Canto Nuevo, a las 23 horas con Cumpaled, a las 00:00 con Tropicales del Valle, y cerrará a la 1:30 con DJ Santi, ofreciendo música y espectáculos hasta la madrugada.

Además de la propuesta artística, la Peña + Feria de Productores y Artesanos brindará un espacio para emprendedores y artesanos locales y regionales, reafirmando el compromiso del Municipio con la producción local, el trabajo independiente y la identidad cultural del pueblo.

La directora de Turismo de 28 de Julio, Emilia Arriagada, destacó el espíritu de la propuesta y la decisión de innovar en esta edición: «Para esta primera feria del año quisimos dar un paso más y combinarla con una peña. Creemos que unir producción local, artesanos y música en vivo genera un espacio más atractivo, que invita a quedarse, compartir y disfrutar del pueblo».

En el mismo sentido, Arriagada remarcó el alcance regional del evento: «Esta es una fiesta pensada no solo para los vecinos de 28 de Julio, sino para todo el Valle y la provincia. Queremos que nos visiten, que conozcan nuestros productores, nuestros artistas y que vivan una noche distinta en nuestro Predio Ferial».

Desde la Municipalidad informaron también que quienes deseen sumarse a la propuesta artística o participar mostrando su talento pueden comunicarse al 2804383947, ya que la Peña + Feria busca ser un espacio abierto y participativo para la comunidad.

La Peña + Feria de Productores y Artesanos se presenta así como una nueva apuesta cultural y productiva de 28 de Julio, consolidando al Predio Ferial como un punto de encuentro y reafirmando el trabajo municipal para promover actividades que fortalecen la identidad local, el turismo y la economía regional.