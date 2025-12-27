Zelenski afirmó que Rusia no quiere la paz

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski advirtió que Rusia no quiere poner fin a la guerra y busca aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania, luego de una masiva ofensiva con casi 500 drones y 40 misiles lanzada este sábado.

El mandatario ucraniano denunció que los ataques apuntaron deliberadamente a infraestructuras energéticas y civiles en vísperas de su viaje a Estados Unidos, dejando a cientos de miles de ciudadanos sin luz ni calefacción.

A través de la plataforma X, el jefe de Estado sostuvo con firmeza que «si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, entonces esta acción repugnante solo podrá responderse con medidas realmente enérgicas».

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la ofensiva, que mantuvo la alerta antiaérea activada durante horas en la capital, dejó un saldo de una mujer de 47 años fallecida y once personas hospitalizadas, según informaron las autoridades locales. El gobernador de la región de Kiev, Mikola Kalashnik, precisó que aproximadamente 320.000 personas quedaron sin suministro eléctrico debido a las explosiones.

Ante este escenario, el líder ucraniano instó a las potencias occidentales a incrementar la presión sobre Moscú, subrayando que las acciones del Kremlin demuestran una clara intención de «aumentar su presión sobre otros países del mundo» mediante la destrucción sistemática del territorio nacional.

Estas declaraciones se produjeron momentos antes de que el presidente partiera hacia Florida para reunirse con Donald Trump, con quien discutirá el plan promovido por Estados Unidos para detener un conflicto que en febrero cumplirá cuatro años.

Zelenski reafirmó que la continuidad de los bombardeos sobre puntos estratégicos es la prueba fehaciente de que los rusos «no quieren poner fin a la guerra». De esta manera, el mandatario vinculó el recrudecimiento de la violencia con una estrategia de hostigamiento constante que busca debilitar la posición de Ucrania previo a cualquier instancia de negociación internacional.