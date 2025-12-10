Trabajadores de la ex Alpesca volvieron a marchar por el centro de Madryn

Trabajadores de la ex Alpesca volvieron a marchar este miércoles. Se trata de un grupo de los que fueron reincorporados como “eventuales” por Red Chamber y quienes exigen que se les respete la situación laboral que mantenían con la firma, previo a la apaición de Profand. La movilización fue hasta las puertas de la Municipalidad de Puerto Madryn y luego a la Secretaría de Trabajo.

Luego del traspaso fallido a la firma de capitales españoles, los trabajadores fueron vinculados laboralmente bajo la figura de “eventuales” y no como personal estable, una condición de revista completamente distinta que impacta de lleno en el reconocimiento de la antigüedad y los derechos adquiridos. Según denunciaron, el alta que formuló la empresa como personal eventual no reconoce trayectorias laborales de 20, 25, 30 y hasta 35 años.

Durante la protesta, Carlos Pereira explicó que el reclamo apunta directamente a esa situación. “Estamos reclamando nuestro derecho laboral. El problema lo hace el gobierno provincial cuando hacen el traspaso de Profand y despues devuelven los bienes de Alpesca a Red Chamber”.

Pereira remarcó que, como consecuencia de ese proceso, más de 80 trabajadores quedaron sin tareas. “Somos gente efectiva, y es una vergüenza que haya empresas de servicio trabajando cuando tenemos más de 80 compañeros en la calle, con hasta 30 años de antigüedad”, sostuvo.

Por su parte, Leonardo Román detalló que la situación alcanza a entre 78 y 80 trabajadores. “Nos ponen como eventuales cuando tenemos antigüedades de 24 a 35 años. Lo que menos tienen son 24 años”, afirmó. También señaló que la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria, pero que solo alcanzó a un grupo reducido. “El resto seguimos afuera, sin trabajar”, agregó.

“Estamos hablando de categorías que no respetaron. Ellos aluden a un contrato firmado con la provincia, pero nadie lo muestra. Se pidió desde el gremio, a la fiscalía, a legisladores, al gobierno y a Pesca, pero no aparece ese contrato”, indicó Román.

“Hoy nos deben una quincena, y ya vemos que la próxima, con el aguinaldo, no la vamos a cobrar”, advirtió.

La movilización incluyó un paso por el Municipio con la intención de que el Ejecutivo local actúe como nexo ante el gobierno provincial. “No le pedimos al intendente que lo resuelva, porque esto lo tiene que resolver la provincia. Pero necesitamos que haga de puente, porque este problema lo generó el gobierno”, manifestaron.

“Vamos a seguir manifestándonos. No nos vamos a quedar callados. Nos están tirando a la basura la antigüedad de todos”, concluyeron los trabajadores.