Santa Cruz impulsa el crecimiento productivo del sector pesquero



El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto a la ministra de Producción, Nadia Ricci, se reunió con representantes de Explotación Pesquera de la Patagonia (PESPASA), del Grupo Veraz, con el objetivo de «seguir impulsando el crecimiento del sector pesquero en Santa Cruz».

«Fue un encuentro en el que dejamos en claro que nuestra gestión va a seguir acompañando a quienes producen y generan empleo, porque necesitamos consolidar a Santa Cruz como un destino confiable para invertir. Dialogamos sobre las obras en marcha y las que vamos a seguir impulsando para poner en valor nuestros puertos. En ese marco, confirmamos que ya está firmada la reparación de los sitios 3 y 4 del puerto de Puerto Deseado, una obra largamente esperada, con una inversión superior a los 17.000 millones de pesos», difundió el Gobernador en sus redes sociales.

En este sentido, confirmó que se ha analizado «la importancia de defender los intereses de Santa Cruz en el Consejo Federal Pesquero, especialmente en lo referido a la distribución de la cuota de merluza y langostino».

«Desde la empresa destacaron su decisión de continuar invirtiendo en Puerto Deseado y valoraron los avances del nuevo convenio colectivo con las estibadoras, que ya se traduce en mejoras salariales concretas para los trabajadores», dijo Vidal al tiempo que agregó «seguimos construyendo una provincia que acompaña a quienes producen y apuesta al trabajo y al desarrollo».