Detuvieron al jefe de Migraciones en Chubut

Quedó detenido el delegado de Chubut de la Dirección Nacional de Migraciones, Carlos Rinaldi por efectivos de la Gendarmeria Nacional y este jueves fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires y puesto a disposición del Dr. Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nro. 2 en lo Penal Económico.

Carlos Ernesto Rinaldi, referente de La Libertad Avanza en la capital provincial y hombre cercano al diputado nacional César Treffinger, quedó detenido en el marco de una causa federal que investiga presuntas maniobras y administración irregular de fondos.

El procedimiento, que fue ordenado por el Dr. Pablo Yadarola, incluyó allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rawson y Trelew. Aunque no hubo información oficial, la cantidad de allanamientos habría llegado a más de una docena.

Durante los operativos en la zona del Valle, los investigadores secuestraron documentación contable, dispositivos electrónicos y registros que ahora serán sometidos a peritajes. La sospecha es que existieron movimientos de dinero incompatibles con las funciones administrativas de la delegación local de Migraciones y vínculos sospechosos con aportes que vendrían de empresas privadas.