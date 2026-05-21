CARLOS RINALDI - CESAR TREFFINGER - CORRUPCIÓN - LLA - MIGRACIONES

Detuvieron al jefe de Migraciones en Chubut

Quedó detenido el delegado de Chubut de la Dirección Nacional de Migraciones, Carlos Rinaldi por efectivos de la Gendarmeria Nacional y este jueves fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires y puesto a disposición del Dr. Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nro. 2 en lo Penal Económico.

Carlos Ernesto Rinaldi, referente de La Libertad Avanza en la capital provincial y hombre cercano al diputado nacional César Treffinger, quedó detenido en el marco de una causa federal que investiga presuntas maniobras y administración irregular de fondos.

El procedimiento, que fue ordenado por el Dr. Pablo Yadarola, incluyó allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rawson y Trelew. Aunque no hubo información oficial, la cantidad de allanamientos habría llegado a más de una docena.

Durante los operativos en la zona del Valle, los investigadores secuestraron documentación contable, dispositivos electrónicos y registros que ahora serán sometidos a peritajes. La sospecha es que existieron movimientos de dinero incompatibles con las funciones administrativas de la delegación local de Migraciones y vínculos sospechosos con aportes que vendrían de empresas privadas.

OPINIÓN

Analizando el sentido del chivo expiatorio

Analizando el sentido del chivo expiatorio

TERMÓMETROS

Adorni sigue bajo sospecha

Adorni sigue bajo sospecha

Voto chubutense por Zona Fría

Voto chubutense por Zona Fría

Sesión desactivada

Sesión desactivada

ÚLTIMAS NOTICIAS