Milei anunció una baja de retenciones y destacó el récord exportador del sector agropecuario

El presidente Javier Milei anunció hoy, durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que el Gobierno bajará las retenciones para el trigo y la cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio de 2026. Además, indicó que desde enero de 2027, y según la recaudación, se reducirá de manera gradual la carga impositiva sobre la soja entre un cuarto y medio punto por mes hasta 2028.

Asimismo, el mandatario confirmó que también se reducirán impuestos para las industrias automotriz, petroquímica y de maquinaria, y destacó el récord histórico de exportaciones del sector agropecuario.

Además, Milei anunció un desembolso de 1.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la aprobación del programa económico del Gobierno. “Vamos a liberar cada día más al sector”, sostuvo durante su exposición en la entidad empresaria más antigua del país.

Tras anunciar las novedades de gestión, el Presidente expresó que “al haber corrido al parásito inmundo del Estado del medio, el sector privado probó que puede generar riqueza”, y agregó: “No es el Estado presente lo que genera riqueza, es el mercado presente. Es decir, ustedes”.

“La prosperidad de una Nación viene de la protección de los derechos naturales del hombre para que pueda actuar en libertad y generar su propia prosperidad”, reflexionó Milei. Y añadió: “Vamos a seguir achicando el gasto público para devolverles a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”.

La Bolsa de Cereales es una institución integrada por los diferentes eslabones que componen la cadena, desde productores agropecuarios y cooperativas hasta sectores del comercio, la industria y los servicios, lo que la posiciona como centro de innovación y vanguardia tecnológica.

Durante el evento el jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros de Economía y del Interior, Luis Caputo y Diego Santilli; y el canciller Pablo Quirno. Fue recibido por el gerente general de la Bolsa, Ramiro Costa, y por su titular, Ricardo Marra, quien le entregó al Presidente una placa por su labor en defensa de la libertad de mercado.